Le Bayern et Upamecano claqués par la Lazio

Lazio 1-0 Bayern

But : Immobile (SP 69e)

Expulsion : Upamecano (67e)

Elle est là, la surprise de la compétition.

Maladroit et en panne de créativité, le Bayern Munich n’a jamais semblé en mesure de prendre le meilleur sur la Lazio ce mercredi. Grâce à une deuxième période plus convaincante, les Romains ont fait tomber l’équipe de Thomas Tuchel (1-0), lors du huitième de finale aller de Ligue des champions. Les Bavarois avaient pourtant mieux entamé leur rencontre, mais ni Harry Kane ni Jamal Musiala n’ont réussi à faire sauter le verrou adverse dans le premier acte. Même Dayot Upamecano a tenté sa chance, de loin, mais cette tentative a terminé dans les tribunes du Stadio Olimpico.

Le défenseur central français a finalement été, bien malgré lui, le personnage principal de la deuxième période. Dès le retour des vestiaires, il se montre peu serein en laissant Gustav Isaksen filer au but avant que Manuel Neuer ne sauve les siens, du bout du pied. Face à des Allemands toujours aussi imprécis, les hommes de Maurizio Sarri ont continué d’appuyer là où ça fait mal, à savoir Upamecano. L’ailier danois est venu de nouveau provoquer son vis-à-vis et a réussi à le faire craquer, puisque le Français a vu rouge tout en concédant un penalty fatal. Invisible jusque-là, Ciro Immobile ne se fait pas prier pour prendre Neuer à contre-pied et ouvrir le score (1-0, 69e). Jusqu’au terme de la rencontre, le Bayern s’est cassé les dents sur une défense romaine irréprochable.

Comment dit-on « crise » en allemand ?

