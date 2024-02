Thomas Tuchel n’est pas inquiet pour son poste d’entraîneur

Si Tuchel n’est pas inquiet, les fans le sont.

Après la grosse claque reçue par le Bayern Munich face à Leverkusen (3-0) samedi dernier, les hommes de Thomas Tuchel devaient absolument réagir en Ligue des champions face à la Lazio pour ne pas un peu plus sombrer dans le doute et dans la crise, puisque c’est le mot que l’on peut utiliser quand le Rekordmeister enchaîne deux revers. Résultat : les Munichois ont été battus (1-0), et le technicien allemand est de plus en plus contesté en Bavière. « J’aimerais parler du match », a-t-il rétorqué quand la question de son avenir est arrivée sur la table ce mercredi soir en conférence de presse. « Pensez-vous être le bon entraîneur aujourd’hui pour le Bayern », a notamment lancé un journaliste, avant que le responsable presse du Bayern ne mette fin à cet échange entre les deux hommes.

– @altobelli13: Are you worried about your job as Bayern coach after this very weak performance?

Tuchel: "No"

– @altobelli13: You say no, but why do you think you're the right coach for FC Bayern at the moment?

Tuchel: "I would like to talk about the game"

– @altobelli13:… pic.twitter.com/bENzhs411F

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 15, 2024