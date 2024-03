Tuchel s'est blessé au gros orteil lors de Bayern-Lazio

Foutu coin de meuble.

Dans l’obligation de gagner pour éviter de s’enfoncer dans une crise profonde, le Bayern a fait le job face à la Lazio en s’imposant 3-0, décrochant son ticket pour les quarts de finale. Une qualification que Thomas Tuchel a savourée, mais qui lui a aussi coûté un joli bobo. L’entraîneur allemand a révélé s’être blessé lors de sa causerie à la pause, en cherchant à galvaniser ses joueurs.

« J’ai donné un coup de pied dans une boîte dans le vestiaire pendant la causerie et je me suis blessé au gros orteil, a révélé Tuchel après la rencontre. Je ne pense pas pouvoir enlever ma chaussure. Les joueurs se demandaient pourquoi j’étais assis pendant près de 90 minutes… » Dans une autre interview au micro de CBS, le Bavarois a expliqué que c’était un coup de pied dans une porte qui lui avait coûté son pied droit : « C’était une mauvaise technique, mon orteil semble cassé. »

Thomas Tuchel reveals that he might have broken his toe after giving his pre-game team talk 😳 pic.twitter.com/aEbRP5RiBR

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 5, 2024