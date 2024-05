Tchouaméni sera-t-il disponible pour la finale de la Ligue des champions ?

Le Real Madrid a beau être le club le plus verni au monde, il n’échappe pas aux tuiles à quelques semaines de la finale de la Ligue des champions.

Ce lundi, Carlo Ancelotti s’est notamment exprimé sur la potentielle présence d’Aurélien Tchouaméni pour le match face à Dortmund, le Français ayant en effet été victime d’une fracture de fatigue du métatarse gauche lors de la demi-finale face au Bayern Munich. « Il y a peu de chances qu’il soit remis d’ici la finale, mais il n’est pas encore forfait, a expliqué Ancelotti en conférence de presse. Il s’agit d’une semaine importante, son pied ne lui fait pas très mal, je pense que c’est différent de la précédente blessure qu’il a eue au pied. Il n’est pas exclu qu’il revienne pour la finale. » L’intéressé s’était quant à lui montré plus confiant auprès de Radio Marca, soufflant avec assurance qu’il « sera là en finale ».

L’entraîneur italien a aussi évoqué le dilemme cornélien auquel il sera confronté d’ici la finale : le choix de son gardien. Blessé depuis le début de saison, Thibaut Courtois a pu refouler les terrains lors des deux dernières rencontres de Liga et pourrait bien coiffer au poteau Andriy Lunin, titulaire et performant depuis plusieurs mois. Mais pour le tacticien, il n’y a pas encore de conclusions à tirer de ces deux dernières titularisations : « Les joueurs qui sont revenus récemment comme Courtois et Militão ont besoin de minutes, et nous profitons de ces matchs pour leur en donner. […] Lunin a réalisé une excellente saison et Courtois est le meilleur gardien du monde quand il est à son niveau. Dans la semaine précédant la finale, nous prendrons une décision . »

Qu’importe au final qui sera dans les cages, puisqu’on sait déjà que ces malades planteront trois buts dans le temps additionnel.