Marc Cucurella répond à Gary Neville après le sacre espagnol

Con calma.

Après avoir triomphé de l’Angleterre, l’Espagne est montée sur le toit de l’Europe pour la quatrième fois de son histoire. Et, une fois n’est pas coutume, les joueurs de la Roja ont pu répondre aux critiques et aux tentatives de déstabilisation dont ils faisaient l’objet avant la finale. Après la réponse de Lamine Yamal à Adrien Rabiot en demi-finales et son « habla ahora », c’est Marc Cucurella, le latéral de Chelsea, qui s’est permis une petite pique ce dimanche soir.

Le défenseur gauche espagnol avait été critiqué avant la rencontre par l’ancien joueur et consultant britannique Gary Neville, qui avait déclaré à son propos qu’il était « l’une des raisons pour lesquelles la Roja ne pouvait pas aller au bout », en ajoutant que Cucurella ne résisterait pas longtemps aux assauts de Bukayo Saka. Spoiler : Cucurella s’en est très bien sorti, livrant même une passe décisive millimétrée pour Mikel Oyarzabal lors du but victorieux. Le latéral ne s’est pas privé de répondre à Gary Neville sur les réseaux sociaux après la rencontre, déclarant : « On est allé jusqu’au bout Gary. Merci pour ton soutien. »

Marc Cucurella responds to Gary Neville after his criticism earlier in the tournament 👀 pic.twitter.com/bPigeD1Bv9 — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 14, 2024

Hasta luego.

