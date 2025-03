Un autre petit nouveau dans la liste de l’Espagne, après la blessure d’Íñigo Martínez

Gros coup de jeune sur l’arrière-garde espagnole.

Auteur d’une performance aboutie lors de la victoire barcelonaise à l’Atlético (2-4), Iñigo Martínez ne pourra pas enchaîner avec l’Espagne, qui joue une double confrontation contre les Pays-Bas pour une place en demi-finales de Ligue des nations. Ce lundi matin, la sélection espagnole a annoncé que le défenseur de 33 ans était inapte à prendre part au rassemblement à cause d’une gêne musculaire.

Un transfuge de sélection

Luis de la Fuente a décidé de remplacer Martínez par le jeune Dean Huijsen, appelé pour la première fois avec les A espagnols. Défenseur prometteur de 19 ans évoluant à Bournemouth et initialement appelé avec les espoirs de la Roja, il pourrait connaître sa première cape avec les champions d’Europe en titre… contre une sélection pour laquelle il a déjà joué !

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Dean Huijsen sustituye a Iñigo Martínez en la convocatoria de la @SEFutbol El defensa del @afcbournemouth, convocado para la Sub-21, se une a la absoluta para disputar los cuartos de final de la #UEFANationsLeague 🔗 https://t.co/8WbXf0F583#VamosEspaña pic.twitter.com/PSNdBygF76 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 17, 2025

Néerlando-espagnol et natif d’Amsterdam, Huijsen a joué avec les Oranje jusqu’aux U19 avant de switcher l’année dernière vers les espoirs ibériques. Avec ce changement de dernière minute, l’Espagne voit sa défense particulièrement rajeunie. En plus de Pau Cubarsí (18 ans) et du nouvel appelé Raúl Asencio (22 ans), Huijsen intègre un secteur de jeu où la Roja a appris à faire confiance à la jeunesse.

