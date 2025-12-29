S’abonner au mag
Pierre Lees-Melou agace même sa femme quand il est sur le terrain

Le pas bon, la brute et le truand.

Pierre Lees-Melou, Maxime Lopez et Ilan Kebbal ont parlé d’un truc que tous les joueurs connaissent sur le média Carré : l’image qu’on renvoie le week-end. « Les plus casse-couilles sur le terrain sont souvent les plus gentils en dehors, résume Lees-Melou, conscient de sa réputation. Moi, j’ai une image horrible. Même ma femme me déteste sur le terrain. »

Sur le terrain, c’est le boulot

Même constat chez Maxime Lopez. « Si tu me vois jouer le week-end, tu peux te dire que je suis exécrable », reconnaît-il. Mais pas de débat selon lui : « C’est notre travail. » Ilan Kebbal tranche : « Quand le match est fini, la vraie vie commence. » Il faudra peut-être un peu plus de méchanceté pour les Franciliens pour éviter de flirter avec la zone rouge trop longtemps en deuxième partie de saison.

Split au Paris FC.

Pourquoi le PSG jouera son 16e de Coupe un lundi

