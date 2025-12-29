Pierre Lees-Melou agace même sa femme quand il est sur le terrain

Le pas bon, la brute et le truand.

Pierre Lees-Melou, Maxime Lopez et Ilan Kebbal ont parlé d’un truc que tous les joueurs connaissent sur le média Carré : l’image qu’on renvoie le week-end. « Les plus casse-couilles sur le terrain sont souvent les plus gentils en dehors, résume Lees-Melou, conscient de sa réputation. Moi, j’ai une image horrible. Même ma femme me déteste sur le terrain. »

Sur le terrain, c’est le boulot

Même constat chez Maxime Lopez. « Si tu me vois jouer le week-end, tu peux te dire que je suis exécrable », reconnaît-il. Mais pas de débat selon lui : « C’est notre travail. » Ilan Kebbal tranche : « Quand le match est fini, la vraie vie commence. » Il faudra peut-être un peu plus de méchanceté pour les Franciliens pour éviter de flirter avec la zone rouge trop longtemps en deuxième partie de saison.

