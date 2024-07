La France a beau être matinale, Yamal

Âgé de seulement seize ans, Lamine Yamal a grandement aidé l'Espagne à se qualifier pour la finale de l'Euro 2024 grâce notamment à une égalisation de toute beauté contre la France. Les Bleus, en gueule de bois à cause de la jeune pépite de la Roja et de Barcelone, ne peuvent que s'avouer vaincus : l'EDF n'a jamais su dompter la jeunesse du Catalan, qui réalise un tournoi magnifique.

À seize ans, en juillet, certains s’extasient avec du Malibu le samedi soir et révisent leur code de la route pour la conduite accompagnée le mardi suivant. D’autres préfèrent partir en vacances pour la première fois avec leurs amis pour enchaîner des bombes dans la piscine de la maison louée par la famille, avant de s’exercer timidement au barbecue. Et puis, il y a Lamine Yamal : un joueur professionnel bien trop précoce qui débute son week-end par un quart de finale remporté contre l’Allemagne après les prolongations, et qui démarre sa semaine en faisant pleurer la France en demies de l’Euro 2024 avec une performance dantesque pour son jeune âge.

🇪🇸💥 LAMINE YAMAL QUEL BOMBAZO POUR ÉGALISER ! 😱 Le crack espagnol trompe Mike Maignan d'une frappe exceptionnelle et devient le plus jeune buteur de l'EURO !#beINEURO2024 #ESPFRA #EURO2024 pic.twitter.com/ZpWEJIXi8t — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 9, 2024

En point d’orgue de sa prestation, une égalisation de toute beauté : menée par les Bleus en raison de l’ouverture du score de Randal Kolo Muani dès la neuvième minute, le Barcelonais a remis les deux équipes au même niveau d’un exploit personnel magnifique en envoyant une sublime frappe brossée qui a touché le montant intérieur de Mike Maignan avant de faire vibrer les filets. S’étendant pourtant de tout son long, le gardien du Milan n’a pu que s’incliner. Et la France s’est soudain mise à douter alors que son adversaire a repris confiance, ajoutant d’ailleurs un nouveau but une grosse poignée de secondes plus tard.

La réponse à Rabiot

Malgré un parcours jusqu’à présent déjà réussi, Yamal n’avait préparé personne à ce genre de gestes décisifs. Même Adrien Rabiot, pourtant pas le moins expérimenté, s’était permis une petite pique au sujet de la pépite en conférence de presse : « C’est toujours compliqué de gérer une demi-finale dans un tournoi comme ça, ce sera à nous de lui mettre la pression et de le sortir de sa zone de confort. De lui montrer que pour jouer une finale d’Euro, il faudra en faire bien davantage que ce qu’il a fait jusqu’à présent. »

Lamine, a Adrien Rabiot: “Habla ahora”. Alguno se pensó que por salir solo de 4to de la ESO el niño se iba a amedrentar…pic.twitter.com/6miL1R9Y4R — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) July 9, 2024

Forcément, le jeune Catalan a profité de sa masterclass pour répondre directement au milieu de terrain sur la pelouse en balançant un « Habla ahora ! » (« Parle, maintenant ! ») qui n’est que justifié. Il faut dire que juste avant sa réalisation splendide, le bonhomme se permet de danser avec… Rabiot. Et que sur le pion de Dani Olmo qui donne la victoire aux siens en éliminant du même coup l’EDF, le Monsieur est encore impliqué.

Yamal a la tête

Outre ces deux actions gagnantes, Yamal a également frappé trois fois (deuxième meilleur total tous joueurs confondus, derrière… Kylian Mbappé) et s’est distingué par son apport défensif avec notamment trois tacles réussis (personne ne fait mieux, à égalité avec Aurélien Tchouaméni et un certain Rabiot). Autant dire qu’à la Munich Arena, le prétendant au Ballon d’or n’était pas celui que l’on croyait. Cette soirée devrait, en tout cas, couronner et confirmer le gaucher comme la grande promesse d’aujourd’hui et de demain.

Auteur d’une saison réussie en Liga (37 matchs dont 22 titularisations, cinq goals) et d’un championnat d’Europe époustouflant (meilleur passeur avec des assists contre la Croatie, la Géorgie et l’Allemagne), le plus jeune homme à disputer une demi-finale dans l’histoire de la compétition et qui va souffler sa dix-septième bougie dans trois jours n’en n’a sans doute pas fini avec cet Euro. « Ce que nous voulons, c’est gagner, gagner, gagner… », réagissait-il après la qualification de sa nation en finale. L’avenir, comme la victoire, sont dans ses pieds.

