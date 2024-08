Le streamer Aminematue annonce un match revanche Espagne-France

Le Clasico du streaming.

Deux ans après une première rencontre qui avait eu lieu au stade Jean-Bouin à Paris et la victoire de l’équipe de France des streamers et YouTubers face à la sélection espagnole, Aminematue, qui avait emmené une délégation tricolore à la Kings World Cup de Gerard Piqué, a annoncé ce dimanche qu’il y aura enfin un match retour. Mais cette fois, l’affrontement se déroulera de l’autre côté des Pyrénées, au Cívitas Metropolitano, l’antre de l’Atlético de Madrid. La date retenue est celle du 12 octobre, tandis que la liste des personnalités qui représenteront la France n’a pas encore été dévoilée. Mais un certain Zinédine Zidane est apparu dans la vidéo qui présente l’évènement…

LE MATCH RETOUR ⚽️ 🇫🇷FRANCE – ESPAGNE🇪🇸 LE 12 OCTOBRE EN TERRAIN HOSTILE AU WANDA METROPOLITANO A MADRID 🔥 ON DOIT FINIR LE TRAVAIL POUR DE BON. pic.twitter.com/FSN74uixDl — Amine 😞🌧 (@AmineMaTue) August 25, 2024

L’occasion de revoir Adrien Rabiot sur un terrain ?

