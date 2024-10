Zack Nani : « Certains ont été traités de sales arabes, on leur a jeté des cacahuètes… »

Quel est l’état d’esprit au lendemain de cette défaite ?

Je suis un peu partagé. Je suis très content d’avoir pu le faire, c’était une belle expérience. Ces quelques semaines ensemble, les entraînements, tout ce qu’on a traversé, tout l’amont était génial. Sur cet aspect-là, très content d’avoir pu faire partie de ça et j’en redemande à l’avenir. Mais pour l’aspect purement match, c’est frustrant. On n’a pas pu reproduire ce qu’on avait montré à l’entraînement. Et à titre personnel, je n’ai quasiment pas touché le ballon. Donc forcément, quand tu cours 40 minutes dans le vide, tu as l’impression d’avoir fait un footing quoi. Au niveau tactique, on a eu beaucoup de mal, notamment sur le début de match. On a eu de vraies séquences où on n’arrivait pas à ressortir le ballon. On avait une tactique développée aux entraînements qu’on a essayée en match amical et qui marchait plutôt bien. Mais à aucun moment on n’a réussi à reproduire les mêmes séquences.

Les Espagnols avaient retenu les leçons du match aller, le Eleven All Stars disputé il y a deux ans à Jean-Bouin ?

Il y a deux ans, eux estimaient que certains de nos créateurs de contenus étaient trop forts, donc ils ont entre guillemets rééquilibré ça en changeant 60 % de leur équipe là où nous, on n’a quasi rien changé. Cette fois, parmi leurs créateurs de contenu, ils ont pris ce qui se fait de mieux. Mais ils ont respecté les règles, il n’y a pas de souci. Ils ont juste ramené de meilleurs joueurs, spécialisés dans la création de contenu foot, là où nous, on est plus un groupe de potes. Inox, il ne parle pas de foot, Billy, il ne parle pas de foot, Carlito, il ne parle pas de foot. Moi, je parle de foot, mais je ne le pratique pas trop. Pour leur revanche, ils voulaient ramener les meilleurs. Il y a des tonnes de créateurs de contenus foot qu’on n’a pas ramenés comme les Pitch addict, Val Liénard, ou Vinsky. Bref, des mecs qui tapent du ballon. Et là, le match aurait été beaucoup plus serré. Mais ce n’était pas le but parce qu’il y a aussi cet aspect groupe pour nous. On tient beaucoup aux uns et aux autres et on aime ce qu’on fait.

Jouer dans un tel stade, devant autant de public, ça doit faire quelque chose.

Je pense qu’il y avait 25 000 personnes, c’était pas mal, il y avait du bruit. Franchement, il y avait de l’ambiance. C’était une bonne expérience, surtout jouer dans le stade d’une grande équipe comme l’Atlético. Moi, je m’attendais à être remplaçant. Le matin, on m’a annoncé que j’étais titulaire et j’avais un peu de pression, j’étais un peu intimidé au début. Tu vois, c’est normal. Je ne suis pas du tout habitué à jouer dans de tels contextes. Il y a deux ans, j’étais remplaçant, j’étais rentré à 1-0, on est à la maison, on n’attend pas grand chose de moi. Cette année, j’étais un peu plus fit, j’étais un peu plus revanchard, j’avais envie d’essayer d’être utile. Bon bah là, c’est pire que ça : j’ai été insignifiant. Je n’ai même pas été mauvais : j’ai été insignifiant. C’est horrible (rires). En match amical, j’avais réussi à bien fonctionner dans la configuration qu’on avait fait. Le dernier match amical, je mets un triplé. Celui d’avant, je mets un doublé. Sans être exceptionnel, évidemment, mais le travail collectif fonctionnait bien et je réussissais à remplir mon rôle : faire des appels, être présent à la réception des centres, c’est-à-dire dans l’axe puisque le défenseur central, comme ce n’est pas un pro, ne te suit pas toujours correctement. Et cette configuration-là, on ne l’a quasiment pas eue.

Un gars lui fait des doigts d’honneur, Brawks lui fait un cœur, le gars lui répond “singe” Sur l’incident raciste qui a failli causer l’arrêt du match

Il y a malheureusement eu cet incident raciste en seconde période. Comment as-tu vécu ce moment ?

J’étais juste à côté. Nous, on voulait éviter d’avoir trop le public contre nous, donc éviter de trop s’énerver sur le terrain – ça a été un peu raté parce qu’il y a eu des moments de tension pour pas grand-chose, surtout pour un match de créateurs de contenus – et éviter de trop chauffer le public. C’est-à-dire que si on se faisait un peu insulter, on leur faisait des cœurs, des sourires, pour les relaxer un peu; quoi. Quand Brawks est remplacé, il sort de l’autre côté du terrain. Un gars lui fait des doigts d’honneur, Brawks lui fait un cœur, le gars lui répond « singe ». Donc il s’énerve, il s’approche, et après il y a les images qu’on a tous vues. La sécurité est venue très vite et le mec s’est fait dégager sous nos yeux en deux secondes. Ça n’excuse pas ce qu’il s’est passé, mais ils ont au moins été réactifs. Après, on retourne tous dans le vestiaire par solidarité pour Brawks. Moi, ça fait dix ans que je le connais et c’est la première fois que je le voyais dans cet état. C’est légitime parce que ça n’a pas sa place dans un terrain de football, surtout pour un match de youtubers. Enfin, je ne dis pas que ça a plus sa place dans un match à enjeu, mais c’est ridicule que de tels évènements aient lieu dans ce contexte.

Le match aurait pu ne pas reprendre ?

La question de la reprise ou non du match s’est posée, surtout qu’Amine a entre-temps appris que nos supporters avaient aussi subi des trucs : certains ont été traités de sales arabes, on leur a jeté des cacahuètes… il y a des vidéos qui sont sorties sur les réseaux. Donc on n’était pas loin de ne pas vouloir continuer. Les joueurs espagnols sont venus montrer un peu d’empathie, tout ça. À la fin, on a décidé de continuer. Donner un pouvoir de nuisance à une personne sur un truc aussi gros, c’est dommage. Donc je ne regrette pas du tout d’avoir continué. La réponse apportée par la sécurité a été la bonne. Après, est ce que ça a eu une influence négative? Oui, évidemment. Alonz, notre meilleur joueur, a dit que ça l’avait sorti de son match. Et beaucoup ont été affectés par ça. Je ne vais pas faire l’idéaliste à dire que ça va réveiller des consciences, parce que j’ai quand même l’impression que ça ne changera rien. Je suis assez fataliste là-dessus.

Il y a beaucoup de problèmes de racisme dans les stades en Espagne. Vous vous étiez imaginé un tel scénario ?

À titre personnel, non. Mais c’était quelque chose que Brawks et SDM avaient imaginé, ils en avaient parlé. Moi, je savais qu’on se ferait siffler, un peu insulter. Tout ça, à la rigueur, ça fait partie du package, je m’en fous un peu. Par contre, je n’avais pas imaginé quelque chose de très raciste, quoi.

Ça restera moins fort que le match aller, comme souvenir ?

Le premier, il est mieux parce qu’on est à domicile, on est avec nos supporters. Dédicace d’ailleurs à ceux qui sont venus, ils étaient nombreux hier. Donc un grand merci. Le premier, c’était bien moindre en termes d’incidents, et en plus on gagne. Là, on perd et il y a un incident un peu inacceptable qui a quand même globalement terni l’expérience. Et c’est quand même important de rappeler que l’arbitre était un chroniqueur d’une émission espagnole (Cristóbal Soria, qui intervient dans la fameuse émission El Chiringuito). C’est comme si en France, on leur avait ramené Daniel Riolo à l’arbitrage, quoi (rires). Ça n’était pas un arbitre professionnel. Je ne vais pas crier au scandale, mais il y avait plusieurs choses, dans d’organisation, qui laissaient un peu à désirer. Mais avec le temps, le match sera évacué, et la seule chose qui restera, c’est que je pourrai raconter à mes gosses que j’ai joué dans un stade de football professionnel avec des milliers de personnes.

