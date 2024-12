Les sujets foot auxquels vous risquez d’être confrontés au réveillon

Plutôt que de se farcir un énième débat sur François Bayrou, Bruno Retailleau ou le retour de Trump, le réveillon de Noël est l’occasion de raconter à vos vieux oncles et tantes que vous ne voyez que deux fois par an que Kylian Mbappé ne va pas si mal que ça. Et que le foot, même le 24 décembre, c’est difficile de s’en passer. Voici pourquoi.

→ Brest peut-il gagner la Ligue des champions ?

Il est 19 heures, tout le monde n’est pas arrivé parce que le cousin avait oublié de vider les poubelles, parce que la tante n’avait pas fait le plein et parce que l’ado a oublié d’aller acheter le pain. C’est pénible, mais c’est tous les ans la même chose. Il ne faut pas vous énerver.

En revanche, ça agace les enfants. Eux, ils attendent les cadeaux au pied du sapin. Il faut les occuper. C’est le moment de leur raconter une longue histoire. Le scénario, vous le connaissez. En gros, c’est le conte du Petit Poucet. C’est universel, ça parle à tout le monde. Commencez comme ça : « Il était une fois un petit producteur de fruits et légumes breton. » Allez-y, faut y croire, on s’en fout si c’est à moitié faux. Replongez-vous il y a deux ans, quand un petit bled d’Armorique luttait pour se maintenir en Ligue 1, qu’il virait son coach et qu’un type à casquette arrivait. C’est lui, le héros de votre histoire, même si faut aussi parler de Lees-Melou et de Bizot. Appelez-le King Éric pour internationaliser votre récit. Faut quand même qu’ils soient bilingues les mômes. Dites qu’ils renversent des montagnes, que des clubs de lointaines contrées (d’Autriche-Hongrie, de Hollande, de Prusse) sont tombés. Pour le grand méchant, choisissez l’UEFA qui ne veut pas que vous jouiez dans votre stade municipal. Il faut enjoliver à fond, c’est le moment.

L’heure idéale pour commencer le débat : dès que vous avez mis la main sur ce vieux diplôme du BAFA.

L’astuce pour que ça ne dégénère pas : déclinez votre histoire avec Lille, Glasgow Rangers en Ligue Europa et Djurgårdens en Ligue Conférence. Ainsi les enfants dormiront avant l’arrivée de l’ado, qui vous avouera à la fin de la soirée qu’il était en fait parti discuter avec sa « meuf ».

→ Ibrahima Konaté est-il sous-coté ?

Sur ce sujet, vous devez montrer votre expertise. Affirmez-le : Ibrahima Konaté est le meilleur défenseur central actuellement au monde. Jargonnez, n’hésitez pas : il est dans la force de l’âge, c’est un parfait lanceur de gegenpressing, il est très bon dans la couverture des half spaces, post-formé dans l’incubateur à talents de Leipzig… Soyez insupportable, sortez des stats. Liverpool en est à sept clean sheets en Premier League, le leader en matière de duels et de duels aériens remportés, 91% de passes réussies. Marquez les retrouvailles, que toute la famille se dise que le foot, ce n’est pas que onze types en short.

L’heure idéale pour commencer le débat : 19h30, quand le tonton raciste a déjà gueulé sur l’équipe de France.

L’astuce pour que ça ne dégénère pas : dites-lui qu’il lise vite le dernier So Foot.

→ Les supporters sont-ils homophobes ?

Celui-ci, c’est dans l’actu. C’est le sujet qui fait frémir toute la famille, sur lequel tout le monde a un avis. Les ministres de l’Intérieur et des Sports en ont fait leur bataille : un match avec des chants homophobes, on l’arrête. Point final.

C’est là que vous allez montrer de la nuance et que si l’homophobie devait être combattue à coups de matraques, ça allait être compliqué. Pensez à ceux qui n’ont jamais foutu les pieds dans un stade. Prenez votre temps, allez-y en rappelant que ce qui était considéré comme du folklore ne doit plus l’être, que la société change et que c’est tant mieux.

L’heure idéale pour commencer le débat : quand le cousin dit que la France est un pays de wokistes et qu’il s’en prend à Sandrine Rousseau.

L’astuce pour que ça ne dégénère pas : dites que le mieux, c’est de s’engager sur le terrain de la lutte contre l’homophobie, vraiment.

→ Provoquer le hors-jeu en jouant très haut permet-il de gagner des matchs ?

Partez du début, dites qu’on va fêter le centenaire de la loi 11, mais sans trop mansplainer (ou womansplainer si vous êtes une femme, mais vous avez statistiquement moins ce défaut). Vous avez un adversaire de taille, bien plus intéressant que ce fan autoproclamé du Barça de Guardiola qui ne connaît pas le nom de Pedri : votre cousine a vu tous les matchs de Rodez la saison dernière. Parlez du Barça de Hansi Flick, du Dunkerque de Luis Castro. Les deux sont troisièmes de leur championnat à mi-saison. Dites que jouer avec une ligne défensive très haute ferme des espaces, que ça boudine l’adversaire et qu’Opa Sanganté et Íñigo Martínez sont un joli mélange d’intelligence et de rigueur. Le dialogue prendra bien une demi-heure.

L’heure idéale pour commencer le débat : très tôt, il se peut que ça soit la seule discussion de la soirée.

L’astuce pour que ça ne dégénère pas : ne pas dire un mot sur le style vestimentaire de Jules Koundé.

→ Les footballeurs sont-ils trop payés ?

L’intemporel. Le classique. Attention, parce que votre beau-frère qui veut « faire de la thune » peut s’allier avec votre oncle pour gagner le débat. Mais vous n’êtes pas là pour dire que les footballeurs ne sont pas pour la plupart millionnaires, que beaucoup jouent dans les divisions inférieures et que ceux qui se dorent la pilule en Arabie saoudite ne sont qu’une minorité. Non, vous êtes là pour gagner du temps parce que le réveillon dégénère. Donc calmez le jeu, n’allez pas chercher votre famille en disant qu’ils font du mépris de classe caché envers les footballeurs. Si vraiment vous vous sentez acculé.e, distillez le nom de Bernard Arnault, de Patrick Pouyanné ou du montant de la fraude fiscale.

L’heure idéale pour commencer ce débat : il est parfait pour mettre tout le monde d’accord, donc dès que le nom de Jordan Bardella sort, c’est la carte magique à dégainer.

L’astuce pour que ça ne dégénère pas : répondez oui.

Vous pouvez aussi vous demander ça : Faut-il sauver la Berrichonne de Châteauroux ? Kylian Mbappé est-il en dépression ? Le FC Nantes peut-il retourner en finale de Coupe de France ? Où sont Wilfried Zaha et Samuel Umtiti ? Mon fils a arrêté les études à six ans pour devenir footballeur professionnel, a-t-il raison ?

