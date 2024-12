Au tour d'Aston Villa de s'amuser de City

Aston Villa 2-1 Manchester City

Buts : Durán (16e) et Rogers (65e) pour Aston Villa // Foden (90e+3) pour Manchester City

Voilà Manchester City hors du top 5 de Premier League !

Décidemment, les Citizens de Pep Guardiola sont encore bien malades et le traitement suivi ne semble pas adéquat. Battus sur la pelouse de Villa, les Sky Blues ont concédé une sixième défaite en championnat (la neuvième sur les douze derniers matchs, toutes compétitions confondues). Bousculés dans tous les sens et dès les premières minutes, les visiteurs ont semblé perdus à Villa Park. Tout le contraire des hommes d’Unai Emery, qui ont survolé la rencontre et auraient pu ouvrir le score deux fois dès le coup d’envoi s’ils n’avaient pas buté sur un excellent Stefan Ortega dans les buts.

⚽️ Duran ouvre le score et plonge City un peu plus dans la crise ! Le Colombien ne s'arrête plus de marquer avec un quatrième but lors des 4 derniers matches toutes compétitions confondues #AVLMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/tMDsIhXBhI — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 21, 2024

Sur une ouverture lumineuse de Youri Tielemans puis une passe pleine d’altruisme de Morgan Rogers, Jhon Durán a finalement confirmé qu’il était bien une sacrée machine à buts en championnat (1-0, 15e). Plus remuant et plus cohérent ou encore plus volontaire, Villa a maltraité un City qui ne s’est pratiquement rien procuré comme occasion avant la pause. Impressionnant tout au long du match et certainement le meilleur joueur sur la pelouse, Morgan Rogers – qui avait déjà touché le poteau – s’est offert le deuxième but des siens (2-0, 65e) sur une action qui a symbolisé le manque d’engagement comme la perdition des Citizens, tant les locaux ont eu d’espace pour développer leur jeu en remontant pratiquement tout le terrain. Apathique, à l’image d’un Erling Haaland absolument transparent, City n’y aura jamais cru et n’aura même pas montré l’once d’un sursaut d’orgueil. À l’exception de Phil Foden, auteur de son premier but cette saison (2-1, 90e+3), alors que Villa chipe la cinquième place à un City n’ayant plus que quinze points de marge sur la zone de relégation.

À ce stade, le matelas ne semble pas de trop.

