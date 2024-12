Pronostic Aston Villa Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa enfonce Manchester City

Aston Villa est devenu l’une des meilleures équipes d’Angleterre depuis l’arrivée d’Unai Emery. Le coach espagnol a permis aux Villans de terminer dans le top 4 de Premier League et de disputer la Ligue des Champions. Sur la scène européenne, Villa se montre très intéressant avec une 5e place qui lui permettrait de se qualifier directement pour les 8e de finale. En premier League, le parcours est plus compliqué, certainement la conséquence de l’enchaînement des rencontres tous les 3 jours. En effet, Villa se trouve actuellement en 7e position avec 3 points de retard sur le 4e, Nottingham. Le week-end dernier, les partenaires de Lucas Digne étaient justement en déplacement sur la pelouse de Forest où ils ont longtemps pensé ramener les 3 points avant de craquer dans le temps additionnel, en encaissant 2 buts coup sur coup. Ce samedi, les Villans ont une belle opportunité à saisir face à Manchester City qui possède seulement 2 points de plus. Cette saison, Aston Villa a seulement perdu une fois dans son Villa Park en PL, face à Arsenal, dans une rencontre où les Villans auraient mérité mieux. Avec les Watkins (7 buts en championnat), Duran (6 buts), Rogers, Tielemans, Digne, ou Onana, Villa possède d’excellents éléments.

En face, Manchester City connaît sa première partie de saison la moins prolifique depuis le passage de Mark Hughes à la tête des Skyblues. Habitué à innover tactiquement, Pep Guardiola semble également perdu. Ses hommes sont sur une incroyable spirale négative, puisqu’ils ont seulement remporté un match lors des 11 derniers disputés. Le week-end dernier, sans être brillants, les Cityzens ont ouvert le score face à Manchester United dans le derby. Bien parti pour s’imposer, City a montré des signes de fébrilité incroyable en fin de rencontre avec un Nunes auteur d’une mauvaise passe en retrait vers son portier intercepté par un Red Devil. Le Portugais a dans la prolongation de cette action offert un penalty à United, transformé par Fernandes. Alors qu’il ne restait que quelques secondes à jouer, les Skyblues se sont de nouveau fait piéger sur un long ballon bien négocié par Diallo. Ce nouveau revers, à domicile (1-2), sème encore un peu plus le doute dans les têtes des Cityzens. Actuellement, City accuse 9 points de retard sur Liverpool, qui compte un match en retard. En plus de ses difficultés en PL, la bande à Guardiola n’est pas au mieux en Ligue des Champions avec un déplacement crucial au Parc des Princes en janvier. Les Haaland, Walker ou De Bruyne sont loin de leur meilleur niveau. Sans doute poussé par un Villa Park des grands soirs, Villa devrait pouvoir profiter des doutes de City pour prendre au moins le point du nul.

