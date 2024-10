Manchester City provisoirement en tête, Aston Villa ralentit, finish fou pour Brentford

Des fins de matchs folles ce samedi après-midi en Premier League !

Hormis du côté de l’Etihad Stadium, où Manchester City a repris provisoirement la tête du championnat en s’imposant sur la plus petite des marges face à Southampton, la lanterne rouge (1-0). C’est évidemment Erling Haaland, au bout de cinq petites minutes de jeu, qui a permis aux hommes de Pep Guardiola de virer devant grâce à un but de combattant en reprenant un centre de Matheus Nunes. À noter qu’en fin de rencontre, les Citizens ont souffert, mais ont tenu bon. Contrairement à Aston Villa, qui, à domicile face aux Cherries de Bournemouth, a craqué dans le temps additionnel sur un ultime coup franc repris victorieusement de la tête par Evanilson qui a ainsi répondu à l’ouverture du score de Ross Barkley au cœur de la seconde période (1-1).

Deux points de perdu pour la bande d’Unai Emery, qui reste sur le podium en attendant le choc de ce dimanche entre Liverpool et Arsenal. Dans le bas du tableau, Wolverhampton s’en est allé arracher un nul précieux à Brighton en remontant deux pions en fin de match (2-2) qui lui permet de doubler son total de points et donc de passer à… 2. Mais là où il fallait être, c’est au Community Stadium de Brentford qui a disposé au bout du bout d’Ipswich, un promu qui l’aura enquiquiné jusqu’au bout de l’après-midi (4-3). Menés 2-0, le duo Yoane Wissa-Bryan Mbeumo s’est chargé de frapper à quatre reprises pour permettre à Brentford d’égaliser, de mener, puis de repasser devant en toute fin de partie après que le phénomène Liam Delap (oui, oui, le fils de Rory et ses longues touches à Stoke City) ait inscrit, entre-temps, son cinquième but de la saison, déjà !

Manchester City 1-0 Southampton

But : Haaland (5e) pour les Citizens

Aston Villa 1-1 Bournemouth

Buts : Barkley (76e) pour les Villans // Evanilson (90e+6) pour les Cherries

Brentford 4-3 Ipswich

Buts : Wissa (44e), Clarke (CSC) (45e+1), Mbeumo (sp) (51e) & (90e+6) pour Brentford // Szmodics (28e), Hirst (31e), Delap (86e) pour Ipswich Carton rouge : Clarke (69e) côté Ipswich

Brighton 2-2 Wolverhampton

Buts : Welbeck (45e), Ferguson (85e) pour Brighton // Aït-Nouri (88e), Cunha (90e+3) pour les Wolves

