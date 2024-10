Brentford prolonge sa folle série d’ouvertures du score précoces

Les Bees savent piquer d’entrée.

Après avoir ouvert le score dès la première minute lors de ses trois derniers matchs, Brentford a (presque) remis cela, face à Wolverhampton. Cette fois, le public de Community Stadium a dû patienter jusqu’à la deuxième minute pour voir ses troupes faire trembler les filets adverses, à savoir une minute et seize secondes pour être précis.

C’est le temps qu’il a fallu au défenseur central irlandais Nathan Collins pour placer un coup de boule au fond des filets. Oui : après deux minutes, le défenseur central de Brentford était déjà dans la surface adverse. Avec ce quatrième but dès l’entame en quatre matchs, Brentford marque un peu plus l’histoire. Mieux que cela : les Bees ont ainsi lancé un match fou, remporté 5-3 face aux Wolves, contrairement aux trois précédents marqués par les ouvertures du score dès la première minute (défaite face à City et Tottenham, nul contre les Hammers).

Cette régularité est tout sauf un hasard, même si Thomas Frank, le cerveau derrière tout cela, préfère ne pas trop en dire : « Je ne vais pas révéler notre secret. Mais nous avions bien sûr un plan. Je pense que c’est surtout une question d’état d’esprit, de volonté de jouer vers l’avant, d’être en action tout de suite. »

Le fameux « but en clair », breveté par l’OM.

