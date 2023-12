Pronostic Brentford Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Les Wolves freinent encore Brentford

Si intéressant la saison dernière, Brentford est peu à peu en train de sombrer. Mise à part cette victoire contre le promu Luton (3-1) début décembre, les Bees ont perdu leurs 5 derniers matchs. D’abord contre Liverpool (3-0) et Arsenal (0-1), puis contre Brighton (2-1), Sheffield (1-0) et Villa (1-2). Ils se retrouvent 14èmes à 3 points mais un match de moins que leur adversaire du jour. Pour cette confrontation, il faudra faire sans les habituels titulaires Mbeumo, Ajer, Dasilva, Henry, Hickey, Mee, Onyeka, Schade et surtout le meilleur buteur de l’équipe l’an passé Toney, suspendu depuis le début de la saison. Malgré toutes ces absences, on retrouve quand même de bons éléments dans cette équipe, notamment les milieux danois Norgaard et Damsgaard, ou encore l’ancien lorientais Wissa (3 buts).

Quant à eux, les Wolves sont plutôt irrégulier mais obtiennent en ce moment des résultats plutôt bons. Après avoir posé des problèmes aux Gunners sans réussir à accrocher un résultat (2-1), les loups ont battu Burnley et accroché Nottingham (1-1), avant de sombrer à West Ham (3-0), mais la victoire contre Chelsea lors de la dernière journée fait du bien (2-1). Beaucoup moins d’absences de ce côté, puisque seuls le jeune Hodge et Jonny (sur décision du coach) seront absents, et pourraient être rejoints par Neto, Dawson et Bellegarde, incertains. Buteur contre les Blues, l’ancien niçois Lemina est performant (3 buts), et fait équipe avec le tout jeune Joao Gomes au milieu. Plus haut, l’ancien parisien Sarabia s’éclate (1 but, 4 passes) aux côtés de Cunha (5 buts, 3 passes) et surtout Hwang (8 buts, 2 passes). Contre une équipe remaniée et en manque de confiance de Brentford, les Wolves vont probablement ramener un point au minimum de Londres, avec un duo de buteurs Cunha-Hwang qui devrait encore faire des ravages.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

