Pronostic OM Lille : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

Nos pronostics OM Lille

L’OM monte en puissance

Arrivé cet été sur la Canebière, Roberto de Zerbi est en train d’imposer sa patte sur l’OM. En effet, le club des Bouches du Rhône occupe actuellement la seconde place du classement avec 5 points de retard sur le PSG. Très performant à l’extérieur, le club phocéen avait enregistré plusieurs contre-performances au Vélodrome mais semble avoir obtenu le déclic tant recherché en s’imposant contre Monaco (2-1). Après avoir dominé Lens à Bollaert (1-3), Marseille s’est facilement imposé dimanche dernier à Geoffroy-Guichard face à l’AS Saint Etienne (0-2) avec un jeu produit très plaisant.

Lille est également en forme

Lille est également l’une des très bonnes satisfactions de la saison en Ligue 1. Le club nordiste est en 4e position avec 3 points de retard sur Marseille. Les Lillois arrivent sur une superbe dynamique au Vélodrome puisqu’ils sont invaincus lors des 14 dernières rencontres disputées. Lors de ce passage, les Nordistes ont réussi également un superbe parcours en Ligue des Champions puisqu’ils se sont notamment imposés face au Real Madrid, l’Atletico, Bologne ou tenu tête à la Juventus. En milieu de semaine, le LOSC s’est qualifié a minima pour les playoffs en s’imposant dans la douleur face au Sturm Graz (3-2).

Des certitudes à l’OM, un retour pour Lille

De Zerbi semble avoir trouvé son XI titulaire avec les Rabiot, Greenwood, Maupay, Hojbjerg ou Balerdi. Ces hommes sont bien épaulés par le sous coté Luis Henrique qui se montre très complet avec 6 réalisations et 4 passes décisives. De plus, l’apport de Maupay est non négligeable sur le front de l’attaque avec une activité de tous les instants. Absent mercredi en C1, Zhegrova fait son retour.

Les compositions probables pour ce OM – Lille :

Marseille : Rulli – Kondogbia, Balerdi, Murillo – Luis Henrique, Rongier, Höjbjerg, Merlin – Rabiot, Greenwood – Maupay.

Lille : Chevalier – Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson – Bouaddi, André – Zhegrova, Cabella, Sahraoui – David.

L’OM s’en sort face à Lille grâce à sa fraîcheur

Ce samedi, l’OM aura un gros test à domicile face à une équipe de Lille qui réalise une très bonne entame. Cependant, les Marseillais ont l’avantage de ne jouer que le championnat en ce moment. De plus, en Ligue 1, avant de battre Brest vendredi il y a dix jours (3-1), Lille avait rencontre quelques difficultés en déplacement avec des nuls contre Montpellier et Nice, où leurs adversaires ont égalisé en fin de rencontre. Avec l’enchaînement des matchs, Lille perd de sa fraicheur et des points importants. Dans un Vélodrome bouillant, Marseille devrait prendre le dessus sur Lille et mettre la pression sur le PSG. Un peu moins flamboyant dans le jeu, Greenwood affiche de très belles statistiques avec 10 buts inscrits, et a marqué 4 buts sur les 5 derniers matchs.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

