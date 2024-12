Pronostic Lyon Francfort : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue Europa

Pour parier sur nos pronos OL-Francfort, rien de mieux que ZEbet qui vous offre jusqu’à 100€ DIRECT. Vous pariez jusqu’à 100€ et vous récupérez FORCEMENT 100€, c’est-à-dire que 100€ de bonus vont s’ajouter à votre gain éventuel ! Et nous, on vous donne pronostics sur cette rencontre de C3 !

Lyon monte en puissance

L’Olympique lyonnais arrive en Ligue Europa dans une dynamique globalement positive. Avec un bilan solide en phase de groupes, les Gones montrent des capacités offensives impressionnantes, notamment grâce à des victoires marquantes contre l’Olympiakos, les Rangers et Qarabağ. Cependant, un revers contre Beşiktaş et un nul face à Hoffenheim rappellent que tout excès de confiance peut être coûteux. En championnat, Lyon semble trouver son rythme avec une série d’invincibilité depuis fin septembre et des victoires convaincantes qui témoignent de leur montée en puissance. Une telle constance, alliée à une capacité à performer dans les moments cruciaux, place l’OL en bonne position pour aborder ce duel européen avec sérénité et ambition.

Méfiance, Francfort est en forme

De son côté, l’Eintracht Francfort affiche une régularité impressionnante tant sur la scène européenne que nationale. En Ligue Europa, les Aigles brillent avec quatre victoires sur cinq matchs, consolidant une position confortable dans le haut du tableau. En Bundesliga, leur place de dauphin derrière le Bayern Munich confirme leur excellent état de forme. Cependant, un calendrier exigeant et un effectif potentiellement émoussé pourraient jouer en leur défaveur. Si leur solidité collective et leur capacité à gérer les moments clés en font un adversaire redoutable, la fatigue pourrait être un facteur déterminant dans cette confrontation face à un Lyon en pleine confiance.

Des révélations côté OL

L’Olympique lyonnais peut s’appuyer sur des performances remarquables de ses joueurs clés. En attaque, la compétition entre Georges Mikautadze, auteur d’un doublé lors du dernier match européen, et Alexandre Lacazette, auteur d’un triplé en championnat, booste l’efficacité offensive. Lacazette, en pleine forme, cumule déjà 8 buts toutes compétitions confondues cette saison. Du côté de Francfort, Omar Marmoush brille avec 13 buts et 7 passes décisives en Bundesliga, ainsi que 3 buts en Ligue Europa. Il forme un duo redoutable avec Hugo Ekitike, qui affiche 7 buts et 3 passes décisives en championnat, en plus d’une réalisation en C3.

Les compositions probables pour ce Lyon – Francfort :

Lyon : Perri – Maitland-Niles, Ćaleta-Car, Niakhaté, Tagliafico – Veretout, Matić, Tolisso – Cherki, Lacazette, Fofana.

Francfort : Trapp – Collins, Tuta, Koch, Theate – Götze, Skhiri, Dahoud, Knauff – Ekitike, Marmoush.

Avantage OL sous une pluie de buts ?

Francfort pourrait pâtir d’un effectif légèrement affaibli. Un calendrier chargé et un faible roulement, notamment en attaque, pourraient avantager Lyon, dont les joueurs paraissent plus en forme et équilibrés. Par ailleurs, les Gones peuvent compter sur un point fort : leur solidité à domicile. Depuis fin septembre, ils n’ont enregistré qu’une seule défaite au Groupama Stadium, malgré une nette domination contre Beşiktaş. Tout semble réunir pour un duel explosif entre deux équipes portées sur l’attaque. Lyon, grâce à son collectif et sa dynamique actuelle, a les moyens de prendre l’ascendant, mais Francfort reste dangereux, notamment avec son duo Marmoush-Ekitike. Un match spectaculaire avec de nombreux buts semble probable, avec un léger avantage pour les Gones, qui pourraient décrocher une victoire marquante devant leur public.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

