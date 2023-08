Randal Kolo Muani et Bradley Barcola veulent rejoindre Paris

La future ossature de l’équipe de France ?

Après le départ de Neymar pour Al-Hilal et la réintégration de Kylian Mbappé dans le groupe, les dirigeants parisiens doivent repenser leur front offensif. Visiblement pas pris au dépourvu, ils ressortent des placards deux pistes longtemps envisagées cet été : Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Selon Le Parisien, les deux joueurs ont déjà trouvé un accord avec le club de la capitale et « se sont mis d’accord sur les grandes lignes du contrat qui les attend ». Pour les attirer, le Paris Saint-Germain débourserait respectivement 80 et 20 millions d’euros.

Randal Kolo Muani pourrait briller au PSG par sa polyvalence. Performant dans l’axe comme sur le côté, l’ancien du FC Nantes amènerait une concurrence que cherchent Luis Enrique et Luis Campos, désireux de doubler chaque poste et alors que les négociations ont échoué dans les dossiers Harry Kane et Dušan Vlahović. Bradley Barcola, lui, est un pur ailier, mais peut jouer des deux côtés. Seul obstacle et pas des moindres, il faut désormais tomber d’accord avec les clubs concernés, à savoir l’Eintracht Francfort et l’Olympique lyonnais. Surveillés de près par la DNCG, les Rhodaniens ne devraient pas retenir très longtemps leur joueur révélé la saison dernière. D’ailleurs, le quotidien rappelle que Paris n’a pas totalement abandonné l’idée de faire venir Rayan Cherki.

Souhaitons-leur un meilleur destin que celui d’Hugo Ekitike.

