Lui, c'est juste Kane

Jusqu’au bout, le doute aura été permis. Alors qu’on annonçait jeudi qu’un accord avait enfin été trouvé entre Tottenham et le Munich pour le transfert d’Harry Kane, le club londonien ayant accepté l’offre de 110 millions d’euros bonus inclus (un record à Munich), des rumeurs venant du clan de l’attaquant s’étaient propagées dans la foulée. En substance, une hésitation du meilleur buteur de l’histoire des Spurs (280 réalisations), qui réfléchissait à honorer sa dernière année de contrat dans la capitale anglaise pour des raisons personnelles, malgré l’ultimatum posé par le club londonien il y a quelques semaines, le forçant à prolonger ou partir cet été. Un temps de latence qui aura finalement duré moins de vingt-quatre heures. Malgré un ultime remous une fois arrivé à l’aéroport, Kane va bien rejoindre le Bayern Munich et signer un contrat de quatre ans, mettant fin à l’un des plus gros feuilletons de l’été, qui arrange aussi bien les deux écuries que le joueur.

🎬 Action! FC Bayern proudly presents 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐊𝐀𝐍𝐄. #ServusHarry pic.twitter.com/93IWBU7TOx — FC Bayern München (@FCBayern) August 12, 2023

Ouvrir l’armoire à trophées

Pour le Bayern Munich, d’abord, il était essentiel de vite tourner la page Sadio Mané – dont l’aventure désastreuse a tourné court après seulement un an – afin de repartir sur un nouveau cycle avec un nouvel attaquant de renom. Thomas Tuchel, qui a pu croiser Kane à de nombreuses reprises lors de son passage à Chelsea, a vite fait de l’avant-centre des Spurs sa priorité lors du mercato estival, conscient de l’importance de ce deal. « Nous travaillons avec beaucoup de pression sur ce dossier. Nous pouvons confirmer des discussions, mais aucun accord officiel n’a pour le moment été trouvé, expliquait-il prudemment en conférence de presse ce vendredi. S’il n’y a pas d’accord, en tant qu’entraîneur, je ne peux pas parler à quelqu’un qui n’est pas officiellement mon joueur. Je comprends les incertitudes. Toutes les options sont ouvertes. C’est un gros dossier car nous essayons de récupérer de la Premier League le capitaine de l’équipe d’Angleterre (84 sélections, 58 buts). » Le Rekordmeister, onze fois champion en titre en Bundesliga, comble ainsi un secteur de jeu bancal depuis le départ de Robert Lewandowski il y a un an, et un attaquant qui a tout réussi au plus niveau individuellement. Il ne manque plus que les trophées collectifs, qui tombent naturellement lorsque l’on évolue au Bayern.

Pour Tottenham, ensuite, le départ de l’une des plus grandes légendes du club (si ce n’est la plus grande) va permettre d’acter la fin d’un cycle et le début d’un nouveau. Sous la houlette du bien nommé Ange Postecoglou, qui s’est résigné à l’idée de voir partir Kane, le huitième du dernier exercice de Premier League va pouvoir remodeler un effectif qui avait atteint sa limite depuis plusieurs années (finale de Ligue des champions en 2018, aucun titre en Premier League) et dont un vent de fraicheur se faisait de plus en plus sentir. « Selon les informations que j’ai, cela a progressé au point que les choses vont bel et bien se passer, avouait le coach australien ce vendredi. Le deal est imminent et nous nous préparons à aller de l’avant sans Harry. » Ce départ pourrait être suivi – dans les prochains jours – de celui d’Hugo Lloris, en discussions avancées avec la Lazio. En attendant de voir les potentielles recrues qui pourraient débarquer au Tottenham Hotspur Stadium, l’équipe de Daniel Levy se voit sans doute imiter son voisin et rival Arsenal, ou encore Manchester United, et passer par la case reconstruction pour retrouver a minima le top 4.

En route pour la gloire

Malgré l’importance de ce transfert pour chacune des deux formations, c’est surtout Kane qui sera scruté de très près dans les jours, semaines et mois à venir. Lui qui a fait toute sa carrière en Angleterre, toute sa carrière à Tottenham, va quitter son cocon pour tenter d’accomplir l’objectif numéro un de chaque sportif professionnel : gagner. Gagner des trophées collectifs, tutoyer le sommet européen et décoller cette étiquette de loser que ses résultats – aussi bien en sélection qu’en club – lui ont flanqué dans le dos. Un énorme challenge pour le néo-trentenaire – il les a fêtés le 28 juillet dernier – qui aurait pu se contenter de continuer à briser les records outre-Manche, mais dont le temps perdu à courir après des chimères avec les Spurs l’a certainement convaincu d’aller voir ailleurs. Même s’il est un peu tard, au vu du talent du garçon.

La raison l’a emporté sur le cœur et les fans de Tottenham pourront se consoler en se disant que leur héros, auteur d’un quadruplé pour son probable dernier match avec les Spurs (en amical contre le Shakhtar), n’aura jamais triché avec eux. Le buteur a d’ailleurs tenu à les remercier en vidéo, après l’annonce de son départ. Il est temps pour le numéro 10 des Three Lions d’aller de l’avant, même s’il lui faudra maintenant dompter le changement d’environnement, dans une structure qui ne laisse pas de place pour les trainards et les défaillants. Un sacré défi à seulement une semaine de la reprise en Bundesliga, comme si la mission qui l’attendait en Bavière n’était pas déjà assez relevée. Avec ce basculement, Harry Kane pourra se contenter de rester une légende de Tottenham et de la Premier League, mais a désormais la possibilité de devenir en légende du football.

Hard to put into words how to say goodbye to a club and fans who have done so much for me in my career. You will always be in my heart. Thank you Tottenham, thank you Tottenham fans. 💙 pic.twitter.com/L662cyax7p — Harry Kane (@HKane) August 12, 2023

