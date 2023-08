L'année noire de Sadio Mané

Après une saison décevante au Bayern Munich, Sadio Mané a décidé de prendre la poudre d'escampette en rejoignant l'Arabie saoudite et le club d'Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo. Un choix qui marque l'épilogue du mariage raté entre le champion d'Allemagne et l'international sénégalais.

27 mai 2023, 89e minute d’un étouffant Cologne-Bayern. Les hommes de Thomas Tuchel sont en train de laisser échapper le Meisterschale au profit du Borussia Dortmund quand Jamal Musiala, entré cinq minutes plus tôt, offre héroïquement un onzième titre de champion d’Allemagne consécutif au Rekordmeister. Un rôle qu’aurait aimé endosser Sadio Mané, qui a admiré les prouesses du jeune allemand depuis le banc de touche. Arrivé de Liverpool avec dans sa besace une Ligue des champions (2019) et un titre de champion d’Angleterre (2020), l’ailier des Lions de la Téranga avait deux missions en Bavière : aider le Bayern à remporter la plus belles des compétitions européennes et surtout faire oublier le départ de Robert Lewandowski. Rien ne s’est malheureusement passé comme prévu.

Débuts en fanfare avant le premier coup dur

Tout avait pourtant idéalement commencé pour le Sénégalais. Après six saisons passées chez les Reds et un départ pour 32 millions d’euros, Mané ne tarde pas à se présenter sous son meilleur visage à son nouveau public, en claquant à cinq reprises lors de ses six premières apparitions sous sa nouvelle tunique. Au passage, il soulève la Supercoupe d’Allemagne et se retrouve déjà adulé par les supporters de la Südkurve (le kop sud de l’Allianz Arena), au point de prendre lui-même le mégaphone pour communier avec les fans après le carton infligé à Francfort en ouverture du championnat (1-6). Mais le large sourire de l’ancien joueur de Liverpool va rapidement se dissiper. D’abord positionné attaquant de soutien, Mané est déstabilisé quand Julian Nagelsmann, l’entraîneur du Bayern, le décale sur l’aile gauche et opte pour un 4-2-3-1. En l’absence d’un pur numéro 9, il perd aussi de son influence dans le collectif bavarois.

Personne ne l’explique mieux que Lothar Matthäus. « À Liverpool, Sadio avait l’habitude de s’appuyer sur une pointe comme Roberto Firmino ou Diogo Jota, assurait le Ballon d’or 1990 dans des propos rapportés par L’Équipe. Au Bayern, il profitait en début de saison de la belle forme de Serge Gnabry qui jouait en 9, mais depuis que celui-ci est moins inspiré, Sadio ne parvient pas non plus à montrer ses qualités. » Son aventure en Bavière prend une autre tournure en novembre 2022, à quelques mois de la Coupe du monde. Après 20 minutes de jeu face au Werder de Brême, l’ailier bavarois quitte ses partenaires. Touché au genou droit, il manquera le Mondial 2022 avec les Lions de la Téranga et ne reviendra sur les terrains qu’à la fin du mois de février.

Le coup de sang de trop

Barré par la concurrence (Müller, Musiala, Sané, Choupo-Moting, Coman, Gnabry) à son retour, Mané voit également sa relation avec Nagelsmann se détériorer. Il doit désormais se contenter de bouts de match et enchaîne les performances insipides. Le départ du technicien allemand et l’arrivée de Tuchel auraient pu aider le Sénégalais à retrouver la confiance, mais le point de non-retour est atteint quelques minutes après le quart de finale aller face à Manchester City (3-0). Alors que le Rekordmeister semble avoir touché le fond, Sadio Mané assène un coup au visage de Leroy Sané, obligeant le reste du groupe à séparer les deux hommes, selon Bild. Après avoir payé une amende record de 350 000 euros et purgé un match de suspension, Mané sait que son histoire en Bavière ne devrait pas durer au-delà de la saison en cours.

Entré à 64e minute à la place de Sané lors du match retour face à City, l’ailier gauche ne revêt pas la cape du saveur et le Bayern est éliminé pour la troisième fois consécutive dès les quarts de finale de la Ligue des champions. Son but de la tête lors de la déroute bavaroise face à Mayence (3-1), le dernier qu’il inscrira sous la tunique munichoise, ne sera qu’un cache-misère. Alors que la première place de la Bundesliga échappe au Bayern, Thomas Tuchel décide de se passer des services du Sénégalais, qui ne joue que neuf minutes lors des trois derniers matchs de championnat. Le 33e Meisterschale de l’histoire du Bayern est finalement acquis, mais sans que Mané en soit un grand artisan. Le bilan de la saison du natif de Bambaly n’est pas à la hauteur des attentes : 12 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues.

Recruté dans l’espoir de devenir le nouveau Kaiser, l’ailier gauche a déçu et la fin prématurée de son aventure munichoise était inéluctable. À 31 ans, Sadio Mané a posé ses valises ce mardi en Arabie saoudite, où il a signé pour 30 millions d’euros. Dans la foulée de cette officialisation, Tuchel a pris la parole au sujet de son départ : « Il est évident que nous ne l’avons pas exploité à son plein potentiel, ce qui est mon travail et ma responsabilité, mais dans cette situation particulière, c’était la meilleure solution (son départ, NDLR). Parfois, les choses ne se passent pas comme tout le monde le souhaite. Je comprends tout à fait qu’il se sente blessé et je ne me sentirais pas heureux non plus à sa place. » De son côté, l’international sénégalais a soigné sa sortie : « Quitter le Bayern me fait mal. J’aurais souhaité une fin différente. Je sais que j’aurais pu aider l’équipe cette saison. Je voulais le prouver à tout le monde. Je souhaite seulement au club et aux fans le meilleur pour l’avenir. » Classe, à l’image finalement de l’international sénégalais, dont le passage en Europe restera marquant (492 matchs, 204 buts, 101 passes décisives). Il reste les regrets de voir un joueur de cette trempe rejoindre l’Arabie saoudite à seulement 31 ans, mais il pourra toujours se consoler en combinant avec Cristiano Ronaldo et Seko Fofana.

