Pronostic Bayern Munich Francfort : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern Munich s’impose à domicile face à Francfort ?

Après avoir abandonné l’espoir de conserver son titre du championnat allemand à la suite de la victoire du Bayer Leverkusen, le Bayern Munich se bat toujours pour au moins finir 2e. Un moindre mal après 11 années de victoire sans partage. Après 30 journées, l’équipe de Thomas Tuchel se rapproche de son objectif en occupant la deuxième place, avec trois points d’avance sur le troisième, Stuttgart. Les Bavarois enchaînent avec deux victoires consécutives en championnat, d’abord contre Cologne (2-0), puis sur le terrain de l’Union Berlin avec une large victoire (1-5), et a profité du mauvais résultat de la bande de Guirassy la semaine dernière. Le Bayern tentera de préparer au mieux sa demi-finale aller de Ligue des champions face au Real.

En face, Francfort se dirige vers une fin de saison relativement paisible en Bundesliga. Plus que quelques points sont à prendre pour l’Eintracht qui semble bien placé pour terminer, au mieux, à la 6e place du classement allemand. Elle possède actuellement une avance confortable de 5 points sur ses poursuivants les plus proches après sa victoire convaincante contre le FC Augsbourg (3-1), qui en faisait justement partie, la semaine dernière. Précédemment, l’Eintracht Francfort avait concédé des matchs nuls contre l’Union Berlin (0-0) et le Werder Brême (1-1), mais avait également été défait par Stuttgart (3-0) il y a quinze jours. Ayant besoin d’enchaîner les victoires avant son grand rendez-vous européen, le Bayern de Harry Kane devrait s’imposer à domicile.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

