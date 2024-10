Avant le PSV, le PSG met en garde ses supporters à propos des chants homophobes

La même rengaine, encore et encore.

La belle victoire du Paris Saint-Germain le week-end dernier face à Strasbourg avait été entachée par de nouveaux chants homophobes repris par une partie des supporters présents au Parc des Princes, notamment à l’encontre de l’Olympique de Marseille, et de quelques mots injurieux destinés à Adrien Rabiot. Trois jours plus tard, le club de la capitale reçoit Eindhoven, et a souhaité sensibiliser les spectateurs présents ce mardi soir.

Dans un communiqué, le PSG s’est dit être « contre l’homophobie, le racisme et toutes les formes de discrimination », et former « une seule et même équipe ». En gras, Paris a aussi rappelé que « ces chants, comme tout chant à caractère discriminatoire, ont également des conséquences sportives sur la tenue d’un match. Ce dernier pourrait être arrêté, tant par les institutions que par le club lui-même, voire déclaré perdu. Ce risque ne plane pas uniquement sur la rencontre du soir, mais sur tous les matchs disputés par le club. »

Les chants entonnés contre Strasbourg seront eux étudiés par la LFP le 30 octobre prochain.

