Le PSG patauge contre le PSV

PSG 1-1 PSV

Buts : Hakimi (55e) pour les Rouge et Bleu // Lang (33e) pour les Boeren

D’abord mené après s’être montré extrêmement maladroit face au but, le PSG a finalement arraché un nul frustrant contre le PSV (1-1). Au classement, les joueurs de Luis Enrique n’avancent pas et il faudra bien plus de sang-froid et de lucidité dans la finition pour que ce Paris, au demeurant solide, ne puisse espérer quelque chose en Ligue des champions.

Paris tire le Lang

Dans un Parc bouillant, les joueurs du PSV ne s’y trompent pas. Dès l’échauffement, on peut les observer travailler les combinaisons sur coups de pied arrêtés. S’ils ne partent pas favoris, les joueurs de Peter Bosz savent au moins deux choses : Paris est faible sur les phases arrêtées et Paris peut pâtir de l’attentisme de ses offensifs. On y reviendra plus tard. Car pour débuter, le PSG fait les choses avec application et sérieux. Dès la deuxième minute, Achraf Hakimi hérite seul du ballon au milieu de la surface adverse, mais tricote trop avant de finalement… faire main (2e). Dans la foulée, c’est Ousmane Dembélé qui est lancé sur le côté droit par Warren Zaïre-Emery, tranchant comme jamais cette saison. Le feu follet parisien n’arrive pas à se défaire de son vis-à-vis, mais Paris se montre entreprenant et c’est assez plaisant. Le PSV tente de faire illusion quelques minutes durant en enchaînant plusieurs séquences de possession, mais ce mardi soir, les hommes de Luis Enrique sont bien décidés à faire trembler les filets en Coupe d’Europe, et avec la manière !

Noa Lang climatise le Parc des Princes après une perte de balle de Dembélé ! 🥶 Le PSV mène 1-0 !#PSGPSV I #UCL pic.twitter.com/cdjb9IzvGL — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2024

Contrôle Z : Paris fait comme d’habitude. Si les premiers ballons pour Dembélé et Bradley Barcola sont trop longs, les suivants sont parfaits et l’on retrouve un PSG incapable de planter en C1. Le meilleur buteur de Ligue 1 se loupe par deux fois dans des situations favorables (12e et 27e) et ne fait pas autant la différence dans ses dribbles, tandis que « Dembouz » s’attelle à vendanger deux énormes situations, dont la transversale habituelle pour Paris (19e et 30e). Le problème pour les ouailles de Luis Enrique, c’est que personne ne prend le relais et que Lee Kang-in, 9 du soir, bute deux fois sur Walter Benítez dans des positions favorables (16e et 44e).

On joue maintenant la 34e minute porte d’Auteuil, et João Neves tente de ressortir proprement un ballon de son camp. Problème, Dembélé n’attaque pas son ballon. Ismael Saibari s’en charge pour lui et sert immédiatement Noa Lang, qui trompe Gianluigi Donnarumma d’une frappe puissante au premier poteau (0-1, 34e). À force de rater, Paris est puni, mais il connaît la chanson. Après 10 minutes de perte de contrôle total, les locaux rentrent menés aux vestiaires et attendent toujours de trouver un successeur à Kylian Mbappé, dernier buteur parisien en C1, en quarts contre le Barça l’an dernier (Gazzaniga contre son camp contre Gérone).

Et si Paris avait de l’orgueil ?

De retour sur la pelouse, les Parisiens affichent un meilleur visage. Leur football est peut-être moins léché que d’habitude, mais ils se montrent conquérants, presque guerriers. Ils multiplient ainsi les corners et haranguent régulièrement leur public. Fabián Ruiz et Dembélé chauffent les gants du gardien argentin du PSV, sans réussite, mais on sent le PSG plus pressant. C’en est vite trop pour les Néerlandais, qui finissent par craquer en 10 minutes, sur une frappe des 25 mètres d’Achraf Hakimi, revigoré et bien aidé par la boulette de Benítez (1-1, 55e).

Hakimi profite d’une erreur de Benítez et égalise pour le PSG ! 🤩#PSGPSV I #UCL pic.twitter.com/9buzKviT3A — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2024

Paris a le momentum, mais Barcola, à l’image de Dembélé, décidément pas dans un grand soir, mange un surnombre et envoie une toute petite frappe (57e) alors que Ryan Flamingo n’est pas loin de marquer contre son camp sur un centre du numéro 10 parisien. Si l’entrée de Vitinha est accueillie comme un but par le Parc, William Pacho, par ailleurs très solide devant De Jong, est trop mou pour intervenir au milieu de terrain et il faut un choix assez étrange de Guus Til seul face au but, combiné à une énorme intervention de Donnarumma et Marquinhos, pour que Paris ne soit pas puni une nouvelle fois (61e).

La suite, c’est un spécifique centre, où Dembélé, Hakimi et consorts ne trouvent personne pour finir les coups. Le plus dangereux, c’est d’ailleurs le Marocain, tout proche du doublé par deux fois (81e et 89e). Luis Enrique vide son banc pour tenter de forcer le destin, mais c’est Mauro Júnior qui est le plus proche de tout renverser en frôlant la lucarne parisienne (86e). Dans le temps additionnel, le PSG croit obtenir un péno, avant qu’un coup de boule de Marquinhos ne soit stoppé juste avant la ligne, mais ce soir, Paris est tristement 17e de la phase de ligue. Désormais, place à Marseille, dimanche soir, pour se jauger et ne pas installer une bien mauvaise dynamique.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery (Mayulu, 80e), João Neves, Fabián Ruiz (Vitinha, 59e) – Dembélé (Doué 81e), Lee (Asensio, 68e), Barcola (Kolo Muani, 81e). Entraîneur : Luis Enrique.

PSV (4-3-3) : Benítez – Mauro Júnior, Flamingo, Boscagli, Dams – Til, Tillman, Salibari (Ledezma, 83e) – Bayayoko (Babadi, 83e), De Jong, Lang (Driouech, 65e). Entraîneur : Peter Bosz.

Tout ce qui a séparé le PSG du PSV