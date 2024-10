PSG-PSV : Kang-In Lee aligné en pointe, Vitinha laissé sur le banc

La surprise du chef Enrique.

Comme souvent, Luis Enrique a pris tout le monde de court avec une nouvelle idée sortie de son chapeau au moment de défier le PSV, ce mardi soir, au Parc des Princes. Celle-ci se nomme Kang-In Lee, et le Coréen sera en plus aligné en pointe d’un trident complété par Bradley Barcola à gauche et Ousmane Dembélé à droite. Autre petite surprise : Vitinha débutera sur le banc, et sera suppléé par Fabián Ruiz, dans un entrejeu où se trouveront aussi João Neves et Warren Zaïre-Emery. En défense, du grand classique cette fois, avec un quatuor habituel : Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes, le tout devant Gianluigi Donnarumma.

Suffisant pour déloger l’armada de Peter Bosz ?

En direct : PSG-PSV (0-0)