Pronostic PSV Shakhtar : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le PSV se replace face au Shakhtar

Souverain la saison dernière, le PSV avait brillamment décroché le titre en Eredivisie en concédant une seule défaite. Qualifié pour la Ligue des Champions, le club batave a mal lancé cette campagne en étant battu sur le terrain de la Juventus (3-1). Par la suite, les hommes de Peter Bosz ont progressivement retrouvé des couleurs pour signer des nul contre le Sporting (1-1) et au Parc des Princes face au PSG (1-1), et de confirmer lors de la dernière journée. En effet, le PSV a décroché sa première victoire lors de la réception de Girona (4-0) avec un Tillman des grands soirs. L’international américain a été impliqué sur les 3 premiers buts de son équipe. Remonté à la 24e place, le club d’Eindhoven est actuellement en position de dernier barragiste et veut se replacer lors de la réception du Shakhtar. Sur le plan national, la formation dirigée par Peter Bosz est toujours aussi performante puisqu’elle affiche 12 victoires pour un seul revers lors des 13 journées disputées. Avec ce bilan, le PSV a logiquement pris les commandes de l’Eredivisie avec 5 points de plus qu’Utrecht. Dans cette équipe, le danger peut venir également de Ricardo Pepi, auteur déjà de 9 buts en championnat

En face, le Shakhtar Donestk a remporté le titre en Ukraine l’an passé devant le Dynamo Kiev, ce qui lui permet de disputer la Ligue des Champions. Pour son entrée en lice, le club ukrainien a pris un point à Bologne (0-0) dans une rencontre où Sudakov a vu son penalty être sorti par le portier du club italien. Ensuite, le Shakhtar a perdu deux fois consécutivement face à l’Atalanta Bergame (0-2) et à Arsenal (1-0). Toutefois, les partenaires de Sudakov ont réagi lors de la dernière journée en prenant le dessus sur les Young Boys de Berne (2-1), qui leur permet de toujours croire en une qualification. Sur le plan national, le Shakhtar avait connu une période avec des résultats en dent de scie mais semble avoir trouvé son rythme comme en atteste ses 3 derniers succès obtenus contre Odessa, le FK Zorya et Inhulets. Ces victoires ont permis au club de Donetsk de remonter à la 3e place à 6 points du Dynamo. Devant son public, le PSV devrait décrocher une victoire importante face à un Shakhtar qui ne domine pas son championnat cette année.

