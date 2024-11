Le PSV renverse le Shakhtar, le Celtic offre un contre-son-camp dingue

Des buts fous et un scénario dingue, que demander de plus ?

La victoire du Celtic sur le Club Bruges (1-1) a permis de voir quelques buts exceptionnels. Pour l’ouverture du score, les Écossais nous ont d’abord gratifiés d’un contre-son-camp de grande qualité : alors que Kasper Schmeichel avait déserté ses cages pour une relance, Cameron Carter-Vickers n’en a pas tenu compte et lui a adressé une petite passe en retrait qui a finalement terminé sa course au fond des filets. Heureusement, Daizen Maeda a égalisé avec un délice de ballon enroulé – le tout en glissant. Les Belges ont vu l’arbitre leur refuser un but en deuxième période, jugeant sûrement qu’il n’était pas assez beau.

🚨🇪🇺 GOAL | Celtic 0-1 Club Brugge | Carter-Vickers (OG) OWN GOAL BY CARTER-VICKERS!pic.twitter.com/pohsiX7Ev1 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 27, 2024

Le Shakhtar pensait signer l’une des belles opérations de cette cinquième journée de Ligue des champions en allant s’imposer sur la pelouse du PSV Eindhoven, mais a vu son écart de deux buts fondre en fin de rencontre (3-2). Malgré la domination territoriale des Néerlandais, les Ukrainiens ont marqué par deux fois contre le cours du jeu par Danylo Sikan et Oleksandr Zubkov. L’écart n’était pas suffisamment creusé, et l’expulsion de Pedro Henrique, pour un très vilain tacle, a contribué à faire craquer le Shakhtar. À la 87e minute, le PSV a enfin trouvé la faille, pour le doublé de Malik Tillman, avec notamment une frappe lourde aux 25 mètres, avant que Ricardo Pepi n’enfonce le clou dans le temps additionnel.

Et Peter Bosz a pu s’asseoir tranquillement sur son trône, sans la moindre émotion.

Celtic FC 1-1 Club Bruges

Buts : Maeda (60e) pour les Écossais // Carter-Vickers (CSC 26e) pour les Belges

PSV Eindhoven 3-2 Shakhtar

Buts : Tillman (87e, 90e), Pepi (90e+5) pour les Néerlandais // Sikan (8e), Zubkov (37e) pour les Ukrainiens

Expulsion : Henrique (69e)

