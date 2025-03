Un joueur du PSV atteint de tuberculose

Une recrue qui tombe à l’eau.

Le PSV Eindhoven a annoncé ce lundi que l’un de ses joueurs souffrait d’une « tuberculose active ». Cette maladie, très contagieuse et très handicapante, représente un grand danger pour le club néerlandais si elle se propage. Cependant, le PSV a publié un communiqué pour rassurer tout le monde sur la situation. « Il n’y a actuellement aucune indication que les personnes à proximité du joueur infecté aient été contaminées », explique-t-il.

Un ancien gunner touché

Si le PSV n’a pas dévoilé officiellement le nom du joueur infecté, De Telegraaf révèle qu’il s’agirait de Lucas Pérez. L’Espagnol avait notamment évolué à Arsenal ou à West Ham United. Il venait d’arriver libre, en février. Après seulement deux petits matchs, l’attaquant de 36 ans pourrait ne plus jouer de la saison. « Il y a une période d’isolement d’au moins trois à quatre semaines et celle-ci peut également être prolongée si la situation l’exige. De plus, une cure d’antibiotiques est nécessaire et cela a un impact sur l’état du joueur, ce qui signifie que lorsqu’il reviendra au club, il aura besoin de temps pour se rétablir », révèle De Telegraaf.

Actieve tuberculose vastgesteld in PSV-selectie Bij één van de spelers van PSV 1 is actieve tuberculose vastgesteld. Hoewel de kans op verdere besmettingen klein is, wordt de situatie volgens de standaard protocollen van de GGD nauwlettend gemonitord. — PSV (@PSV) March 24, 2025

Force à lui.

