Grâce au triplé de Saibari, le PSV grille la priorité au Feyenoord

Feyenoord Rotterdam 2-3 PSV Eindhoven

Buts : Valente (50e), Targhalline (73e) pour Feyenoord // Saibari (30e, 51e, 60e) pour les Boeren

Pas contents ? Triplé.

C’était le choc de ce début de saison en Eredivisie puisque Feyenoord leader du classement recevait le PSV, son dauphin dans son antre. Si les protégés de Robin Van Persie étaient encore invaincus cette saison en championnat, le PSV est venu remettre les pendules à l’heure pour infliger au Feyer sa première défaite et revenir à sa hauteur au classement grâce au récital d’Ismael Saibari.

Le premier triplé de Saibari avec le PSV

Il a fallu attendre la demi-heure de jeu, après avoir attendu un quart d’heure supplémentaire pour que le coup d’envoi soit sifflé, pour voir le PSV enfin concrétiser sa domination grâce à Saibari qui est venu perforer la lucarne gauche de Timon Wellenreuther (0-1, 30e). Si Feyenoord a peiné en première mi-temps à se montrer dangereux, il n’a fallu qu’une tentative à Luciano Valente pour permettre aux siens d’égaliser après un rush solitaire (1-1, 50e).

Mais il est d’usage de rappeler que les cinq minutes après un but sont cruciales. Il n’en a fallu qu’une à Saibari pour remettre les Boeren devant au tableau d’affichage (1-2, 51e). L’interruption de la rencontre à cause du malaise d’un supporter n’a pas coupé les jambes de l’international marocain qui s’est offert un triplé sur un lob plein de malice à l’heure de jeu (1-3, 60e). Aussi sublime qu’elle a été, la réduction du score d’Oussama Targhalline n’aura finalement eu aucune incidence, hormis de disputer à Saibari le titre de plus beau but de la rencontre avec cette demi-volée (2-3, 73e). Le PSV est donc revenu à hauteur des Rotterdamois, mais Feyenoord conserve sa première place grâce à son meilleur goal-average.

Semaine de rêve pour les protégés de Peter Bosz.