La fin de match de l’année en Coupe du Roi

Un réveil tardif mais explosif.

En parallèle du choc de Liga entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid (3-1), la Coupe du Roi a repris ses droits en Espagne ce mardi soir. Et a offert un sacré spectacle. Après une victoire éclatante au tour précédent face au CD Sant Jordi (5-0), Osasuna a connu une rencontre à émotions sur la pelouse d’Ebro, club de quatrième division.

Après 78 minutes fermées, où chaque équipe n’a trouvé la faille qu’à une reprise, la rencontre a explosé : six buts en 19 minutes, un Víctor Muñoz en feu pour qui claque un but de deux passes décisives en 13 minutes, et une victoire 5-3 d’Osasuna au bout du temps additionnel (dernier but à la 90e+7).

En Liga, c’est une autre histoire

« En deuxième mi-temps, nous avons parlé, nous avons ajusté notre manière de jouer pour attaquer sur les ailes, et ça s’est bien passé, a témoigné le coach Alessio Lisci à la fin de la rencontre. Le problème c’est qu’on les a remis dans le match, ça n’aurait pas dû arriver. »

Malgré cette qualification, Osasuna est dans la galère. Neuvièmes la saison passée en Liga, le club de Navarre pointe actuellement à la 17e place du championnat, à trois points de la lanterne rouge Oviedo. Los Rojillos n’ont plus gagné un match de Liga depuis le 3 octobre dernier, et vont avoir l’occasion de se relancer ce week-end avec la réception de Levante (19e).

Pas de corruption cette fois s’il vous plait.

