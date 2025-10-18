S’abonner au mag
  • Liga
  • J9
  • Atlético-Osasuna (1-0)

Thiago Almada sort l'Atlético du piège contre Osasuna

QB
Thiago Almada enlève une épine du pied de l'Atlético

Atlético de Madrid 1-0 Osasuna

But : Almada (69e)

Retour à la normale.

L’Atlético a réintégré le top 4 ce samedi suite à sa victoire contre Osasuna (1-0), conjuguée au nul du Betis face à Villarreal (2-2). Le GOAT local, Antoine Griezmann, n’a pas brillé, Diego Simeone le sortant même dès la 55e. Le héros du soir se nomme plutôt Thiago Almada. De retour de blessure, l’Argentin a marqué son premier but rojiblanco six minutes après son entrée en jeu, sur une offrande de Giuliano Simeone (1-0, 69e). Plombé par son mois d’août, l’Atleti continue sa remontée et dormira à la quatrième place, à six points du FC Barcelone.

Il en faudra sans doute un peu plus mardi contre Arsenal.

L’Atlético fausse la course à l’Europe, le Rayo et le Betis s’empoignent

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM peut-il gagner un trophée d'ici 1000 ans ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
99
137
62
Revivez Marseille-Le Havre (6-2)
Revivez Marseille-Le Havre (6-2)

Revivez Marseille-Le Havre (6-2)

Revivez Marseille-Le Havre (6-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!