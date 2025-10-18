Thiago Almada enlève une épine du pied de l'Atlético

Atlético de Madrid 1-0 Osasuna

But : Almada (69e)

Retour à la normale.

L’Atlético a réintégré le top 4 ce samedi suite à sa victoire contre Osasuna (1-0), conjuguée au nul du Betis face à Villarreal (2-2). Le GOAT local, Antoine Griezmann, n’a pas brillé, Diego Simeone le sortant même dès la 55e. Le héros du soir se nomme plutôt Thiago Almada. De retour de blessure, l’Argentin a marqué son premier but rojiblanco six minutes après son entrée en jeu, sur une offrande de Giuliano Simeone (1-0, 69e). Plombé par son mois d’août, l’Atleti continue sa remontée et dormira à la quatrième place, à six points du FC Barcelone.

Il en faudra sans doute un peu plus mardi contre Arsenal.

L’Atlético fausse la course à l’Europe, le Rayo et le Betis s’empoignent