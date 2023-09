L’Atlético et Griezmann croquent Osasuna

Osasuna 0-2 Atlético

Buts : Griezmann (20e) et Riquelme (81e) pour les Colchoneros

Carton rouge : Avila pour Osasuna (85e) // Morata pour l’Atlético (85e)

De l’Atlético pur jus.

Quatre jours après sa victoire de prestige face au Real Madrid (3-1), l’Atlético a souffert mais a fini par renverser Osasuna malgré une pluie d’absents en clôture de la 7e journée de la Liga ce jeudi soir (0-2). Après un début de rencontre morose, les hommes de Diego Simeone ont pris l’avantage grâce à Antoine Griezmann. Sur une relance loupée d’Aitor Fernández, Álvaro Morato n’a pas pu profiter de l’excellent centre de Samuel Lino mais l’international français, qui a bien suivi, a fait trembler les filets grâce à une frappe avec un rebond dans un angle fermé (0-1, 20e). Son troisième but en championnat cette saison. Les Pampelunais auraient pu réduire l’écart par l’intermédiaire de Johan Mojica mais l’attaquant colombien, prêté par Villarreal, a trouvé le poteau droit de Jan Oblak après s’être joué de trois défenseurs adverses (37e). Une tentative infructueuse en guise de rappel à l’ordre pour les hommes d’El Cholo.

Les locaux ont redémarré fort le second acte. À la réception d’un centre de Jesús Areso, Chimy Ávila a repris le cuir en première intention mais sa frappe n’a pas accroché le cadre (50e). Si le match s’est équilibré en seconde période et qu’Osasuna est parvenu à se monter plus tranchant, les hommes de Jagoba Arrasate ont buté sur la meilleure défense de Liga. Garcia Zubiria a cru remettre les deux équipes à égalité grâce à un coup de casque sur corner mais l’arbitre de la rencontre a sifflé un mauvais geste d’Ante Budimir sur Axel Witsel (75e). Acculé, l’Atlético va mettre un véritable coup de poignard à ses adversaires sur une contre-attaque : lancé côté gauche, Lino a offert un caviar à l’entrant Riquelme, qui n’a pas tremblé en éliminant par un petit dribble Fernández avant de marquer dans le but vide (0-2, 81e). La messe est dite. En toute fin de match, Morata et Avila se sont crêpés le chignon et ont écopé d’un carton rouge. La série noire continue pour Osasuna, qui a perdu ses 11 dernières rencontres face aux Colchoneros. L’Atlético remonte à la 5e place, à six longueurs du leader Gérone.

3 points; du sang; des rouges, El Cholo est aux anges.

Osasuna (4-3-3) : Fernandez – Areso, Catena, Garcia, Cruz – Oroz (Santos, 90e), Torro (Muñoz, 67e), Ibanez (Moncayola, 67e) – Avila, Budimir, Mojica (Barja, 79e). Entraîneur : Jagoba Arrasate.

Atlético (5-3-2) : Oblak – Molina (Azpilicueta, 61e), Gimenez, Witsel, Hermoso, Lino – Llorente (Riquelme, 67e), Koke, Niguez – Morata, Griezmann. Entraîneur : Diego Simeone.

