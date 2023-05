L’Atlético sans souci contre Osasuna

Atlético Madrid 3-0 Osasuna

Buts : Carrasco (44e) et Niguez (62e) et Correa (82e)

Deux poteaux touchés, un but refusé et une réalisation validée.

Tels ont été les principaux faits d’armes de l’Atlético Madrid, lors de sa première période disputée à domicile contre Osasuna pour le compte de la 35e journée de Liga. Après avoir fait trembler les filets pour rien par Morata dès le début de la rencontre et doublement tapé les montants (via Niguez, puis Griezmann), les locaux ont en effet ouvert le score juste avant la pause : Niguez et Griezmann ont fait tout le boulot pour servir Carrasco, qui a trompé Herrera au bout d’un contre rondement mené.

Une action qui a définitivement lancé la victoire logique des Colchoneros puisque ces derniers ont breaké en seconde période avec Niguez, lequel a balancé une jolie demi-volée décisive trompant Herrera et éteignant tout suspense. Surtout que si le portier a stoppé une tentative de Griezmann, il a encore du s’avouer vaincu devant l’entrant Correa. En face, seul Oroz s’est montré dangereux et les visiteurs campent à la neuvième place. Une position qui ne leur offre pas l’Europe, à trois points.

Tout le contraire des Matelassiers, dauphins provisoires de Barcelone et fidèles au rendez-vous de la Ligue des champions.

Atlético Madrid (3-5-2) : Grbic – Witsel, Gimenez, Hermoso – Molina, De Paul (Kondogbia, 84e), Koke (Barrios, 84e), Niguez, Carrasco (Reguilon, 85e) – Griezmann (Martin, 90e), Morata (Correa, 46e). Entraîneur : Simeone.

Osasuna (4-3-3) : Herrera – Aridane, D. García, Peña (Ibáñez, 68e), Sanchez – Moncayola, Oroz, Torro (Muñoz, 75e) – R. García (Barja, 68e), Ávila (Cruz, 46e), Budimir (K. Garcia, 68e). Entraîneur : Arrasate.

L'Atlético vient à bout d'Osasuna