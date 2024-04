Le pire penalty de la saison vous est offert par Ante Budimir

N’est pas Ainsley Maitland-Niles qui veut.

Après la boulette de la saison samedi dernier, c’est au pire penalty de la saison auquel on a eu droit lundi soir. Si Osasuna s’est incliné face à Valence pour le compte de la 31e journée de Liga (1-0), l’équipe de Pampelune s’était pourtant vue accorder un penalty à la 90e+7 minute. Une occasion en or d’égaliser pour Ante Budimir, mais l’attaquant croate a complètement raté sa tentative. L’ancien de Majorque a semblé vouloir marquer une pause sur son dernier appui, mais a perdu le contrôle de son corps et envoyé une petite pichenette ridicule.

Pas d’égalisation, aucun point et une nuit à l’hôpital pour Budimir, puisque son club a indiqué dans un communiqué après le coup de sifflet final que le meilleur buteur de l’équipe (15 réalisations) « souffre d’un traumatisme thoracique avec trois fractures des côtes dans l’hémithorax droit » et qu’il a été « admis à la clinique universitaire de Navarre pour observation des progrès et traitement analgésique jusqu’à une évaluation plus approfondie dans les prochaines heures ». Avec ce résultat, Osasuna stagne dans le ventre mou (11e), tandis que Valence se hisse à la 7e place, synonyme d’Europe.

Coman et Tchouaméni aussi avaient les côtes cassées contre l’Argentine…

Pronostic Osasuna Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga