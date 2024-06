Valence tient sa première recrue de l’été

Valence commence à bouger.

Après une encourageante 9e place la saison dernière, bien mieux que la morose saison 2022-2023 qui voyait les pensionnaires de Mestalla se battre toute la saison pour le maintien et terminer à la 16e place, Valence commence les manœuvres. Il y a quelques semaines l’entraîneur Rubén Baraja annonçait vouloir rester au club afin de créer une identité et remettre Valence dans les hauteurs du football espagnol, force est de constater que Peter Lim, son président, l’a écouté.

La première recrue du club ché est donc Stole Dimitrievski, gardien macédonien de 30 ans en provenance du Rayo Vallecano qu’il quitte en fin de contrat. « International avec sa sélection et détenteur d’un passeport espagnol, Dimitrievski arrivera à Mestalla après avoir disputé 127 matchs de première division et s’intègre au groupe de gardiens de l’équipe pour apporter de la fiabilité et de l’expérience à ce poste », annonce le club dans un communiqué.

La première pierre d’un retour en Europe la saison prochaine ?

