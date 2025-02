La délivrance de Mouctar Diakhaby avec Valence

Valence 2-0 Leganés

Buts : Mosquera (30e) et Diakhaby (41e) pour Valence

La belle histoire.

Entre les tréfonds de la Liga, des manita face au Barça et une catastrophe naturelle, Valence vit une saison galère. De retour d’une luxation du genou contractée il y a 11 mois, Mouctar Diakhaby est le rayon de soleil du club ché. Le défenseur central a marqué le deuxième but de la victoire valencienne face à Leganés (2-0) en Liga. Quand il a envoyé une lourde reprise à bout portant au fond des filets, il a sprinté, sprinté, a serré les poings et s’est allongé, plein d’émotions, au bord de la pelouse de Mestalla.

[📺 LIVE] 🇪🇸 #LALIGA 🤩 Le but de Diakhaby !!! 🥹 Blessé pendant quasiment un an, l'ancien lyonnais est de retour et ne peut contenir ses émotions après avoir marqué ! pic.twitter.com/HIulEfnMbp — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 9, 2025

Sorti à l’heure de jeu, l’ancien lyonnais a été acclamé par le public espagnol. Bonus : les trois points du jour font un bien fou pour Valence. 18e de Liga, Valence revient à un point de son adversaire du jour et retrouve de l’espoir dans la lutte contre le maintien.

Magnifique.

