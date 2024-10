Valence réalise son pire début de saison en Liga depuis 27 ans

Le Che est en crise.

0-0, un seul tir cadré, pauvre Sébastien Haller. L’international ivoirien est passé des buts en pagaille de Dortmund à Leganés, qui n’a marqué que cinq fois en neuf rencontres de Liga. C’est autant que Valence, son adversaire du soir, qui patauge encore plus. Une seule victoire cette saison pour le club Che, six petits points, et une statistique qui fait peur. Il s’agit en effet, comme l’indique le statisticien en chef Opta, du pire début de saison de Valence en Liga depuis… 1997-1998. Les Valenciens peuvent se consoler en se disant qu’ils avaient terminé à la 9e place, mais ça sent le roussi pour la bande de Dimitri Foulquier.

6 – Valencia have collected only six points from nine @LaLigaEN 2024/25 games (W1 D3 L5), their worst record after the first nine games of a season in the competition since 1997/98 (five points).

Frustrated. pic.twitter.com/k8rbPglE9P

