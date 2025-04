Leicester : un joueur si jeune qu’il doit porter un maillot sans sponsor

Il avait 6 ans lorsque Leicester remportait la Premier League, histoire de vous sentir vieux.

Après avoir encaissé trois buts en 30 minutes contre Newcastle ce lundi soir, Leicester a compris de manière précoce qu’il se dirigeait vers une huitième défaite consécutive en Premier League. Mais pas aussi précoce qu’un de ses remplaçants, Jeremy Monga. Entré à la 74e minute à la place de Bilal El Khannouss, l’ailier a fait ses débuts à l’âge de 15 ans et 271 jours. Il devient le deuxième joueur le plus jeune de l’histoire de la Premier League, juste derrière Ethan Nwaneri (15 ans et 181 jours).

Même s’il n’avait jamais joué en professionnel, on pouvait le reconnaître tout de suite. Pour cause, le joueur des Foxes portait un maillot teinté de bleu, sans le moindre sponsor. Encore mineur, il ne peut pas faire de publicité pour BC.Game, entreprise de paris sportifs et de cryptomonnaies.

Coup de sifflet final pour les paris sportifs

Une image qui n’est pourtant pas une première, déjà survenue avec un jeune joueur de Blackburn. Cependant, cela ne risque plus de se produire. À compter de la saison 2026-2027, plus aucune entreprise de paris sportifs ne pourra être sponsor principal d’une équipe de Premier League. Une volonté de promouvoir ces pronostics de manière « plus responsable », selon leur communiqué.

Monga sûr ne peut pas tout faire.

