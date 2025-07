Leicester a trouvé le remplaçant de Ruud van Nistelrooy

Les Foxes se mettent à l’espagnol.

Quelques semaines après avoir remercié Ruud van Nistelrooy, Leicester a trouvé son nouveau coach. Marti Cifuentes, passé par QPR et entraîneur depuis ses 21 ans, sera sur le banc du King Power Stadium pour les trois prochaines saisons.

De l’Italie à l’Espagne

Un quatrième coach en un an pour les Anglais qui avaient connu le bonheur avec Enzo Maresca avant de sombrer sous Steve Cooper et l’ancien attaquant de Manchester United en étant relégués en Championship. « Je pense que cette équipe a énormément de potentiel et de qualité », a assuré l’Espagnol de 43 ans dans une interview donnée au club.

La touche italienne avait parfaitement fonctionné avec les Foxes qui avaient rapidement retrouvé l’élite, il y a un an, sous les ordres de l’ancien adjoint de Pep Guardiola. À voir si l’espagnol marche tout aussi bien dans un groupe moins performant qu’en 2023-2024 et qui vient de perdre son capitaine et sa star Jamie Vardy. L’objectif de Leicester sera bien évidemment de remonter directement pour commencer un partenariat avec une marque d’ascenseur.

On tient le nouveau FC Metz anglais.

