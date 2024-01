Angleterre : un jeune joueur obligé de faire ses débuts avec un maillot sans sponsor

La magie de la Cup.

Opposé à Cambridge, pensionnaire de troisième division, Blackburn, dix-septième de Championship, n’a pas fait de détail pour filer en seizièmes (5-2). Pas d’exploit donc pour le Petit Poucet, mais une image plutôt insolite lors de cette partie. À 15 ans, 10 mois et 8 jours, Rory Finneran a profité de la démonstration réalisée par ses coéquipiers pour aller gratter ses premières minutes sous le maillot des Rovers.

Rory Finneran (2008 / 🇮🇪) a fait ses débuts avec Blackburn aujourd’hui. Maillot sans sponsor pour le jeune milieu, les Rovers étant sponsorisés par une marque de Vape. pic.twitter.com/DDbSMSwn2x — FR – EFL Championship (@freflchamp) January 6, 2024

Devenu au passage le deuxième joueur le plus jeune à évoluer pour les Bleu et Blanc, le jeune Irlandais n’a toutefois pas eu le droit de porter le même maillot que ses potes. En cause, le sponsor principal du club, une entreprise vendant des vapoteuses. Trop jeune pour faire des nuages de fumée, le gamin né en 2008 a donc dû revêtir un maillot vierge de tout sponsor à l’avant.

Et ce n’est finalement pas plus mal.

