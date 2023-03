FA Cup : Brighton atomise Grimsby Town, Sheffield sort Blackburn

Brighton 5-0 Grimsby Town

Buts : Undav (6e), Ferguson (51e et 70e), March (82e) et Mitoma (90e) pour les Seagulls

À l’Amex Stadium ce samedi après-midi, en quarts de finale de la FA Cup, Brighton n’a pas plaisanté avec le petit Poucet de cette FA Cup, Grimsby Town (5-0).

Conscients de devoir prendre leur adversaire au sérieux pour se faciliter la rencontre, les Seagulls n’ont pas traîné avant d’ouvrir le score. Sur une frappe lointaine de Moises Caicedo, repoussée dans l’axe par Max Crocombe et mal gérée par la défense de Cleethorpes, Deniz Undav a ainsi été le plus prompt, pour pousser le ballon au fond (1-0, 6e). Kaoru Mitoma, trouvé au second poteau par Pascal Groß, aurait même pu doubler la mise, mais sa volée taclée n’a fait qu’effleurer le montant gauche (33e). Inexistants, les Mariners ne sont pas parvenus à tirer une seule fois en 45 minutes.

Les frappes, elles, viendront de la bande à De Zerbi. D’abord avec un doublé d’Evan Ferguson : trouvé par Alexis Mac Allister dans la surface, l’attaquant irlandais a conclu d’un bel enchaînement contrôle-reprise (2-0, 51e), avant de récidiver en remportant son face-à-face avec Crocomne (3-0, 70e). Enfin, c’est Solly March et Mitoma qui ont mis un terme au festival. D’une jolie tête plongeante (4-0, 82e) pour le milieu de terrain, et d’un tir dévié par Luke Waterfall pour le Japonais (5-0, 90e). Le duel de pêcheurs a donc souri aux mouettes.

Dans la première affiche de la journée, Sheffield United a arraché son billet au bout du temps additionnel face aux Blackburn Rovers (3-2), et une réalisation de Tommy Doyle (90e+1).

Brighton (4-2-3-1) : Sánchez – Estupiñán (Colwill, 46e), Dunk (Van Hecke, 78e), Webster, Groß – Mac Allister (Ayari, 78e), Caicedo – Mitoma, Undav (Sarmiento, 71e), March – Ferguson (Welbeck, 72e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Grimsby (5-4-1) : Crocombe – Efete, Smith, Waterfall, Maher, Driscoll-Glennon – Clifton (Morris, 71e), Green (McAtee, 46e), Holohan (Khouri, 84e), Khan (Taylor, 71e) – Orsi (Hunt, 46e). Entraîneur : Paul Hurst.

Autre résultat :

Sheffield United 3-2 Blackburn Rovers

Buts : Gallagher (28e, CSC), McBurnie (81e) et Doyle (90e+1) pour les Blades // Brereton Díaz (21e) et Szmodics (60e) pour les Rovers

Cinq choses à savoir sur le Grimsby Town FC