Pronostic Manchester United Sheffield United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United se rassure face à Sheffield United

Que d’incertitudes pour les Red Devils en cette fin de saison ! Effectivement, Manchester United a certes tiré une croix sur l’objectif Top 5, mais se retrouve dans le peloton très serré des formations visant la 6e place, avec Newcastle, Chelsea et West Ham, statut qui leur permettrait de disputer une des compétitions hors C1. Ceci étant dit, les Mancuniens sont loin d’être sur la pente ascendante. Comptant une seule victoire sur leur 7 derniers rendez-vous en Premier League, dont la terrible désillusion face à Chelsea (4-3), nous voyons mal comment les Rouges pourraient renverser la tendance. Statistique alarmante, le club mancunien pourrait réaliser sa pire saison en terme de défaites concédées depuis 1990 (12 à ce jour), seulement s’il perd une rencontre de plus. Ten Hag et ses hommes espèrent alors s’en remettre à la FA Cup, puisqu’ils ont obtenu leur qualification en finale le week-end dernier sur le terrain de Coventry, dans une folle partie qui aurait pu tourner au fiasco (3-3, puis TAB).

Comme en 2007, il n’aura fallu qu’une petite saison à Sheffield United pour constater que le niveau est trop intense pour le club dans l’élite du football anglais. Même si le promu n’est pas mathématiquement condamné, ce devrait être trop juste pour les Blades, qui n’ont plus remporté la moindre fois les 3 points lors de leurs 9 dernières confrontations. D’autant plus que les promus ne sont jamais revenus vainqueurs d’un match face à quelconque formation du top 10 de Premier League. Ce soir encore, les hommes de Chris Wilder se dirigent vers une nouvelle déroute, face à une formation qui les avait déjà renversé au Bramall Lane (1-2). Ils pourraient tout de même inscrire au moins un but, tant le secteur défensif mancunien semble fébrile. De plus en plus intéressant, le jeune Mancunien Kobie Mainoo est annoncé titulaire.

