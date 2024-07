Chant raciste des Argentins : la réaction lunaire de Rodrigo De Paul

Parfois, il vaut mieux se taire.

Dans le programme Soñé, diffusé ce jeudi sur Olga, le milieu de terrain Rodrigo De Paul est revenu sur l’épisode du chant raciste à l’encontre de la France lors de la célébration du sacre de l’Albicelste en Copa América en minimisant sa gravité : « L’intention n’a jamais été discriminatoire. Nous n’analysons pas les paroles de ces chants. On peut comprendre que les gens qui ont subi du racisme n’aiment pas ça, mais il y a des endroits pour le faire savoir. »

Rodrigo de Paul, en @olgaenvivo, sobre la situación de Enzo Fernández: "SI ALGÚN COMPAÑERO DE ENZO SE SIENTE OFENDIDO, LA MANERA ES LLAMARLO A ÉL. NO PONERLO EN UNA RED SOCIAL". pic.twitter.com/3SfuaDpTz7 — TyC Sports (@TyCSports) July 18, 2024

Après cette sortie lunaire, le joueur de l’Atlético a volé au secours d’Enzo Fernández, à l’origine du live Instagram, en pointant du doigt ses coéquipiers en club, comme Wesley Fofana, victime d’insultes racistes depuis sa prise de parole : « Si un coéquipier d’Enzo se sent offensé, il devrait l’appeler, pas le mettre sur un réseau social. Je pense qu’il y a un peu de malveillance là-dedans, ou l’envie de mettre Enzo dans une situation qui n’a rien à voir avec lui. C’est très étrange, c’est comme donner un coup de pied à quelqu’un quand il est KO. » Ce dernier ne s’est (malheureusement) pas arrêté là : « Ne plus le suivre (sur les réseaux sociaux) me semble inutile. Vous pouvez l’appeler et lui dire “écoute, ça nous blesse, pourquoi ne postes-tu pas un message d’excuse ?”, et ça s’arrête là. Pas besoin de faire tout ce remue-ménage. »

Ou comment mettre de l’huile sur le feu.

