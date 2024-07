Nouvelle recrue à Marseille, Højbjerg va débarquer

Et de quatre pour Marseille.

Actif depuis ce début de mercato, l’Olympique de Marseille continue de renforcer son effectif pour l’année prochaine, alors que de nombreux départs sont à prévoir et que son meilleur joueur de l’an denier a déjà quitté le bateau. Après les Koné et Brassier et l’énigme Greenwood, voilà que le club phocéen devrait enregistrer la signature d’une recrue qui fera plus consensus que la dernière, avec la venue de Pierre-Emile Højbjerg en provenance de Tottenham. Selon Fabrizio Romano, le milieu de terrain, qui aura 29 ans en août, va signer chez le récent huitième de Ligue 1 contre une chèque compris entre 13,5 et 14 millions d’euros.

🚨🔵⚪️ Pierre-Emile Højbjerg to Olympique Marseille, here we go! Documents set to be signed for Danish midfielder who’s joining from Spurs.

Tottenham will receive fee around €13.5/14m as PEH was not intentioned to sign new deal.

Højbjerg accepted after speaking to de Zerbi. pic.twitter.com/IdWL8NgLu9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024