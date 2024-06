L'Olympique de Marseille tient sa première recrue

Here we go !

Ismaël Koné va devenir la première recrue estivale de l’Olympique de Marseille. C’est en tout cas ce que l’on peut deviner après le communiqué qu’a publié le club phocéen ce vendredi soir : « L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Watford FC et Ismaël Koné pour la venue du joueur au sein du club. »

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 28, 2024

Actuellement à la Copa América avec le Canada, le milieu de Watford devrait passer sa visite médicale avec l’OM « la saison prochaine », toujours selon le communiqué. Si cette dernière est concluante, l’ancien joueur de l’Impact Montréal pourra signer un contrat de cinq ans. Selon les informations de L’Équipe, Marseille va débourser 12 millions d’euros (+ bonus) pour engager le jeune joueur, qui n’a effectué qu’une saison chez les Hornets, pour 46 matchs disputés, 4 buts et 3 passes décisives.

Pendant ce temps, Lilian Brassier patiente sagement.

