Véronique Rabiot : « Tout le monde a peur du PSG »

Après avoir annoncé à Radio France qu’elle comptait porter plainte après les chants et banderoles insultants au Parc des Princes ce dimanche soir, Véronique Rabiot s’est confiée plus longuement sur la chaîne L’Équipe. « Si Adrien fait une erreur, il fait la une de tous les journaux, des TV, des médias, et là personne n’a bougé, s’est-elle agacée. Je ne pense pas que ce soit orchestré, mais je pense qu’il y a une part de responsabilité évidemment parce qu’on ne peut pas rentrer des banderoles de cette taille sans que ça se sache. Ou alors si le club n’est pas au courant, c’est que le club est mal géré. […] Tout le monde savait qu’il y aurait des réactions et pas gentilles. »

Véronique Rabiot estime que le match aurait dû être arrêté

Selon la mère de l’international français, la rencontre aurait dû être arrêtée : « Je pense que l’arbitre n’a pas fait son travail, mais je sais qu’on n’a pas envie d’arrêter ce genre de match parce qu’il y a tellement d’enjeux. Adrien et Véronique Rabiot, nous ne sommes pas assez puissants. Si on arrête un match, ce sont les joueurs qui sont pénalisés. Ceux qui doivent réagir, c’est ceux qui ont le pouvoir, on est toujours en train de nous faire de grands discours, mais en réalité quand il se passe des problèmes, il n’y a personne qui réagit. C’est pour ça que je m’indigne. »

Celle qui gère aussi la carrière de son fils a également pointé du doigt la toute-puissance du Paris Saint-Germain. « Je veux juste que des gens se révoltent, explique-t-elle. On est dans un monde de business, de fric. Tout le monde a peur du PSG. Levez-vous, parlez, même vous les journalistes. Il faut prendre position. Ça fait 13 ans qu’on parle de nous, qu’à chaque fois qu’il a fait un pas de travers, qu’on a fait les journaux, qu’on a diffamé. […] Je suis en colère tout court, je ne vise personne en particulier. »

