PSG, OM, OL : trois poids lourds français sur la scène européenne vivent une première

Si tu tombes, je tombe…

C’est une semaine que la Ligue 1 aurait préféré oublier. En trois soirées, les clubs français engagés en Europe ont enchaîné les claques et les désillusions, à l’exception de Monaco (0-1 à Bodø/Glimt) et Strasbourg (1-2 à Häcken), seuls à sauver un peu l’honneur tricolore. Pour le reste, c’est la soupe à la grimace : un mardi noir, suivi d’un mercredi noir, puis d’un jeudi tout aussi sombre.

Le bilan global des clubs français de cette phase de poules est d’ailleurs sans appel : 12 victoires, 3 nuls et 12 défaites. Une symétrie parfaite, certes, mais une symétrie de perdants qui n’arrange en rien l’indice UEFA de la France, désormais derrière la Pologne et Chypre cette saison.

Le triplé perdant

Et cette semaine, la Ligue 1 a signé une page d’histoire… à ranger dans la mauvaise colonne : pour la première fois, le PSG, l’OM et l’OL ont tous perdu la même semaine en Coupe d’Europe.

Tout a commencé mardi, avec le PSG battu 2-1 par le Bayern Munich en Ligue des champions. Mercredi, Marseille a pris le relais avec une défaite 1-0 face à l’Atalanta. Et pour finir le triptyque, Lyon s’est incliné jeudi soir 2-0 sur la pelouse du Real Betis en Ligue Europa. Trois matchs, trois défaites, trois soirs à serrer les dents pour le foot français.

Un record d’autant plus ironique qu’il a fallu attendre 2021 pour revoir ce Big 3 au complet européen, entre un PSG toujours présent, un OM intermittent et un OL longtemps disparu des radars continentaux. Et histoire d’ajouter un petit caillou de plus dans la chaussure, Paulo Fonseca décroche lui aussi son premier record personnel depuis son arrivée : trois matchs consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues (deux nuls et une défaite).

Ah oui, Nice a aussi perdu, hein. Mais bon, ça, c’est devenu une habitude en Europe.

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée

Revivez Real Betis - OL (2-0)
