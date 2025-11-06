Nice coule contre Fribourg et poursuit sa terrible série

Nice 1-3 Fribourg

Buts : Carlos (25ᵉ) pour les Aiglons // Manzambi (29ᵉ), Grifo (sp, 39ᵉ) et Scherhant (42ᵉ) pour les Allemands

Du rire aux larmes.

Toujours en quête d’une première victoire en Ligue Europa cette saison, Nice a encore une fois craqué, cette fois face à Fribourg ce jeudi soir (1-3). Pour ce qui est désormais le 16e match d’affilée sans gagner en Coupe d’Europe pour les Aiglons…Pourtant, les hommes de Franck Haise prennent par le bon bout cette partie, notamment avec les tentatives de Jérémy Boga (16ᵉ), et celle de Charles Vanhoutte (23ᵉ). Dominateurs, les Aiglons s’en remettent à Kevin Carlos. Parfaitement mis en orbite par le milieu belge suite à un très beau travail de l’excellent Sofiane Diop, l’attaquant espagnol permet aux siens de prendre l’avantage (25ᵉ). Un petit événement puisque c’est la première fois que Nice mène au score en C3 sous Franck Haise.

Le cauchemar de Bard

Mais c’était trop beau pour être vrai. Seulement quatre minutes plus tard, le capitaine Melvin Bard offre sur un plateau un but à Johan Manzambi en ratant totalement sa relance. Mais son cauchemar ne s’arrête pas là parce que dans la foulée, le latéral français provoque un penalty en déséquilibrant Yuito Suzuki. Le capitaine de Vincenzo Grifo s’en charge et permet aux siens de prendre les commandes de la partie (39ᵉ). La tempête n’est pas prête de s’arrêter. Juste avant la mi-temps, Derry Scherhant, à la retombée d’un centre de Matthias Ginter, crucifie Yéhvann Diouf du plat du pied. Trois buts en 13 minutes.

Revenus avec de bonnes intentions, les Aiglons tentent de se remettre la tête à l’endroit. Très actif, Boga, après un magnifique une-deux avec Diop, n’est pas loin de réduire l’écart mais sa frappe est contrée in extremis par la défense adverse. Dans la foulée, un centre de Tiago Gouveia est dévié sur la barre avant que Salis Abdul Samed, à quelques centimètres des cages, n’envoie le ballon dans les nuages (63ᵉ). Décidément maudits, les protégés de Franck Haise poussent mais sans jamais parvenir à se réduire l’écart, à l’image de la frappe trop écrasée de Mohamed-Ali Cho en toute fin de rencontre. Le score en restera là. Avec une quatrième défaite consécutive, le Gym subit une nouvelle désillusion et voit encore ses chances de qualification s’éloigner. Il faudrait aller s’imposer à Porto le 27 novembre prochain pour continuer d’y croire.

Tout proche de prendre la lanterne rouge à mi-parcours, ce serait beau.