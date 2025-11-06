S’abonner au mag
Strasbourg domine difficilement Häcken et intègre le top 8

Strasbourg domine difficilement Häcken et intègre le top 8

  Häcken 1-2 Strasbourg

Buts : Enciso (21e), Godo (60e) pour les Alsaciens // Dembe (62e) pour 

Au forceps.

Pour son troisième match de Ligue Conférence, Strasbourg est allé glaner, non sans mal, trois points sur la pelouse des Suédois de Häcken (1-2). Dominateurs d’entrée de jeu, les hommes de Liam Rosenior pensent rapidement se rendre la tâche facile : Martial Godo se débarrasse de Julius Lindberg avant de centrer au second poteau pour Julio Enciso, qui ouvre le score d’un beau coup de casque (0-1, 21ᵉ). Pour autant, le Racing, bien supérieur techniquement à son adversaire du soir, n’est pas parvenu à se mettre à l’abri dans cette première période, assez moyenne.

Godo aux manettes

Avec les entrées de Guela Doué, Diego Moreira et Kendry Páez, les Alsaciens se montrent plus dangereux. Mathis Amougou est le premier à allumer la mèche dans le second acte, mais sa frappe est bien captée par Etrit Berisha (50e). Il faut attendre un nouvel éclair de Godo pour voir les Strasbourgeois faire le break : suite à un centre de Moreira, Samuel Amo-Ameyaw remet le ballon de la tête à l’ailier anglo-ivoirien qui manque sa reprise avant de parvenir à ajuster le portier adverse (0-2, 60e).

Mais la joie ne va être que d’une courte durée, puisque moins de deux minutes plus tard, John Dembe profite des largesses de la défense alsacienne pour réduire l’écart (1-2). Relancés, les Suédois poussent pour égaliser, mais ils butent sur le mur Mike Penders, impérial sur le tir puissant de Pontus Dahbo (69e). Survolté côté droit, Moreira passe tout près de mettre les siens à l’abri, mais Berisha réalise encore une parade décisive (75e). Mais jusqu’au bout, Häcken pousse pour égaliser, à l’image du missile de Mikkel Rygaard, passé de peu au-dessus (80e). Avec ce deuxième succès en trois rencontres, Strasbourg augmente ses chances de qualification en pointant désormais à la septième place de la Ligue Conférence.

Enfin un peu de réjouissance.

Joaquín Panichelli et Valentín Barco sélectionnés avec l'Argentine

TM

