Le capitaine de Häcken a trouvé « certains joueurs de Strasbourg assez médiocres »

Le capitaine de Häcken a trouvé « certains joueurs de Strasbourg assez médiocres »

Comme quoi, la mauvaise foi, ça existe partout.

Après le revers 2-1 de Häcken face à Strasbourg ce jeudi, le capitaine suédois Simon Gustafson n’a pas sorti la langue de sapin nordique face à la presse locale.  « Strasbourg a quelques bons joueurs individuels, mais aussi certains qui sont assez médiocres », a-t-il lâché, avec le calme d’un type qui a déjà tout vécu. Du moins, ici : « Un match équilibré. On a bien défendu, on a été agressifs, on s’en sort bien sans briller. »

Gustafson, le théoricien du football

Toujours aussi inspiré face aux micros, le capitaine suédois de l’actuel 10e de D1 suédoise et 28e de C4 a poussé plus loin son analyse. Selon lui, certains Strasbourgeois n’avaient tout simplement pas le niveau attendu en Coupe d’Europe :  « Je ne veux pas dire qu’ils sont mauvais… mais certains n’étaient pas assez bons pour jouer à ce niveau. » Et comme un professeur lassé de corriger les mêmes copies, il a terminé sur une leçon de football moderne : « Je suis fatigué des défenseurs centraux qui se contentent de passer le ballon au latéral à chaque fois et qui pensent qu’ils sont bons. C’est la grande leçon à retenir ici. »

À côté, Amor Layouni, ailier gauche de l’équipe, a joué les diplomates nordiques : « Non, je pense que c’étaient de bons footballeurs. Ils étaient rapides, techniques… On a fait un bon match contre eux. »

Heureusement que Gustafson n’aura pas l’occasion de croiser les Niçois cette saison en Europe.

Strasbourg domine difficilement Häcken et intègre le top 8

